Morant replica a Camarero y se define como "hoolingan a ultranza" de víctimas de la dana, "maltratadas" por el Consell

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, a su llegada al acto de presentación del primer centro universitario español en China, en la Universitat Politècnica de València (UPV). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha replicado a la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, --quien calificó a la socialista de "hooligan política"-- y se ha definido como "hooligan a ultranza" de las víctimas de la dana, las que, a su juicio, han sido "maltratadas y ninguneadas por el Consell".

Así lo ha manifestado Morant este jueves en declaraciones a los periodistas en València, al ser preguntada por las palabras de Camarero el martes, quien tachó a Morant de "hooligan política" y la acusó de "romper el respeto institucional" y el "duelo colectivo" con "declaraciones absolutamente extremistas y extremas" sobre la asistencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al funeral de Estado de la dana.

Al respecto, la líder de los socialistas valencianos ha espetado: "Si soy una hooligan, desde luego de lo que soy una hooligan es de las víctimas". En este sentido, ha considerado que las personas afectadas por la dana han sido "maltratadas y ninguneadas por el Consell y con una falta de empatía absoluta", por lo que "necesitan el respaldo de la sociedad". "Ahí es donde voy a estar yo siempre", ha aseverado.

"La ciudadanía se lo demuestra cada 29, pero también de múltiples formas, que estamos con las víctimas, que estamos con la gente que se vio afectada por este 29 de octubre y ese es el equipo del que soy una hooligan a ultranza", ha reiterado.

Interpelada por si cree que Mazón debe acudir al funeral de Estado, después de que la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O haya pedido en varias ocasiones que el jefe del Consell no asista, Morant ha recalcado que el president de la Generalitat está invitado porque lo están "todos los representantes del Estado", pero ha reiterado que ella "entiende y empatiza" con lo que piden las víctimas.

"Llevan pidiéndolo cada día 29 en las calles. Lo que a mí me extraña es que el señor Mazón no se hubiese enterado todavía de que las víctimas lo que le piden es que se vaya a casa", ha enfatizado.

En este contexto, ha insistido en que no sabe si Mazón asistirá o no al funeral, pero sí sabe lo que ella haría. "Desde luego, yo no habría esperado al funeral de Estado. Yo, si fuera Mazón, habría dimitido hace muchos meses", ha zanjado.