Morant ve "absolutamente intolerable" vetar el acceso de la mujer en la Semana Santa de Sagunto (Valencia)

Diana Morant junto a Carmen calvo en la conferencia 'Feminismo en Democracia' - EDUARDO MANZANA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha denunciado que no involucrar a las mujeres en las expresiones culturales y tradicionales como la Semana Santa de Sagunto (Valencia) significa mantener "vetos y prohibiciones en el acceso de la mujer a expresiones cívicas y eso es absolutamente intolerable".

Así lo ha manifestado la ministra ante los medios este martes antes de intervenir en la conferencia 'Feminismo en Democracia', organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que ha intervenido junto a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, después de que la Cofradía de la Purísima Sang de Sagunto haya votado en contra de nuevo este pasado domingo que las mujeres sean cofrades en la Semana Santa.

La secretaria general del PSPV ha hecho hincapié en que no permitir a las mujeres participen en "estos actos religiosos" supone continuar con "vetos y prohibiciones en el acceso de la mujer a expresiones cívicas como en la Semana Santa y eso es absolutamente intolerable".

Morant, ha resaltado que como ministra y secretaria del PSPV va a intentar que "este avance de la mujer dentro de una expresión cultural y efectivamente tradicional como es la Semana Santa tengan también incorporada a la mujer".

Asimismo, la dirigente socialista ha establecido un paralelismo con los 500 años de celebración del Consejo de Estado y lo ha trasladado al "ejemplo de esa cofradía de la ciudad de Sagunt, que también cumple 500 años". "Si nos vamos a la España de 1526, gobernaban los Reyes Católicos, Colón seguía colonizando las Américas y se estaba instalando la Santa Inquisición".

Por ello, ha defendido que no se trata tanto de tradiciones, sino de "un país que en 500 años ha avanzado mucho y sobre todo ha avanzado gracias a la democracia, a la incorporación de las mujeres en los puestos de decisión y en todos los lugares de la sociedad".