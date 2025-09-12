Morant ve "una broma del mal gusto" el anuncio de remodelación del Consell: "Lo único que vale es que Mazón dimita"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una entrevista para Europa Press, a 7 de agosto de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, considera "una broma de mal gusto" el anuncio del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de una remodelación del Consell tras la salida del vicepresidente y conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana, Francisco José Gan Pampols, y al respecto ha recalcado: "Lo único que vale es que dimita y convoque elecciones".

Mazón ha anunciado este viernes que el próximo 5 de noviembre remodelará el Consell tras la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana, Francisco José Gan Pampols.

Al respecto, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha comentado: "La verdad es que si no fuera una tragedia me parecería cómico". "Ya no saben qué inventarse, cuál es la nueva escenografía que van a hacer y aquí no se entiende ya nada, lo único que ya no nos cabe un cuarto gobierno de Carlos Mazón", ha recalcado.

Al respecto, ha recordado que "llevamos ya tres gobiernos de Carlos Mazón". "El primero que firmó con la servilleta con un maltratador --en referencia a Carlos Flores, actual diputado nacional de la formación que lidera Abascal y que fuera cabeza de lista de este partido a la Generalitat, condenado en 2002 por violencia familiar contra su exmujer-- en el que estaba Vox".

El segundo, ha señalado, "en el que pasaban las competencias de Emergencias de los negacionistas de Vox a Salomé Pradas" y "el tercero en el que echa a Pradas, una señora que en sede judicial ha dicho que no tenía ni idea de gestionar las emergencias, en el que nombra una vicepresidencia segunda para la reconstrucción". Y, ha criticado, "antes de cumplirse un año de la dana considera el presidente de la Generalitat que ya ha hecho suficiente para la reconstrucción".

Por tanto, "nos puede presentar aquí un cuarto gobierno, ya no nos valen ni más inventos, ni más mentiras, ni más golpes de efecto". "Lo único que nos vale a los valencianos y a las valencianas, por dignidad y para salir ya de ese 29 de octubre en el que nos tiene atrapado Mazón, es que dimita, que disuelva Les Corts y que convoque elecciones", ha apostillado.