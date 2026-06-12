Morant ve "deficiente" la respuesta del Consell a la huelga y presenta un plan alternativo para una negociación "real"

La ministra de Universidades, Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, tras una reunión con los sindicatos educativos de la Comunidad Valenciana, en la sede del PSPV-PSOE - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha calificado de "muy deficiente" la respuesta del Consell a la huelga indefinida en la educación pública no universitaria que se ha alargado durante cinco semanas y ha presentado un plan alternativo con medidas concretas y mecanismos de seguimiento para una "voluntad real" de llegar a acuerdos con la comunidad educativa y los sindicatos docentes. "Nosotros hoy no gobernamos la Generalitat, pero sí podemos asumir compromisos políticos y decir claramente qué estaríamos haciendo como alternativa", ha expuesto.

Así lo ha manifestado en una comparecencia este viernes en la sede del PSPV en València, tras reunirse con representantes sindicales de la comunidad educativa, un día después de que los sindicatos STEPV, CCOO y UGT comunicaran la suspensión provisional de la huelga que los docentes han protagonizado desde el pasado 11 de mayo.

Respecto a su propuesta, en burocracia el PSPV pide ir "más allá" del acuerdo de simplificación de trámites, en inclusión plantea implantar más profesorado especialista, en FP incrementar la oferta por comarcas y para la mejora de infraestructuras ha prometido una dotación "mínima" de 300 millones anuales, así como un Plan Edificant "específico" para la mejora de climatización de centros y otro para la zona afectada por al dana.

Mientras, en valenciano ha abogado por derogar la "mal llamada" ley de libertad educativa y recuperar el modelo de plurilingüismo, al tiempo que ha apostado por recuperar el acuerdo de plantillas de 2023 como "punto de partida". También ha pedido ir "más allá" de la propuesta de ratios del Consell y, respecto a las retribuciones, ha prometido una mejora de 400 euros mensuales del complemento autonómico. "El profesorado necesita una específica", ha subrayado.

La dirigente socialista ha detallado que todo este plan sería "posible hacerlo desde ya" y para ello el PSPV lo registrará en Les Corts "a base de enmiendas" a los presupuestos de la Generalitat para 2026. Además, Diana Morant ha prometido aplicarlo "cuando volvamos a gobernar el año que viene", así como también abrir una "negociación real" con las organizaciones sindicales, con un calendario con "propuestas concretas". "No vamos a estar mareándolos", ha argumentado, al tiempo que ha acusado al Consell de no mover "ni una coma de una reunión a otra" en sus propuestas.

También ha reconocido la "legitimidad" de sus reivindicaciones, ha garantizado que el PSPV "ha estado y estará siempre del lado" de la comunidad educativa y ha advertido: "Los docentes no están pidiendo privilegios para ellos, sino para poder enseñar mejor".

ACUSA A LLORCA DE "CRIMINALIZAR" A LOS DOCENTES

Paralelamente, ha cargado contra el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras anunciar este, en una declaración institucional desde el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), que el plan para climatizar los centros educativos de la Comunitat Valenciana se empezará a aplicar desde el inicio del próximo curso 2026-2027, a partir de septiembre, y comprometerse "personalmente" a que el proceso de bajada de ratios de alumnos en las aulas comience en abril de 2027.

Morant ha acusado a Llorca de intentar "enfrentar a los docentes con las familias" y ha defendido que un presidente "serio no insulta, criminaliza, señala y no convierte en su adversario" a los profesores. "Hoy lo ha vuelto a hacer, ha salido a insultar y señalar a los profesores diciendo que en verano hay que trabajar, cuando él no se ha querido sentar ni una vez", ha aseverado.

A su juicio, "un presidente decente y riguroso se sienta, escucha y asume compromisos con la comunidad educativa". "Si Llorca no ha sabido hacerlo, que vote a favor de las enmiendas del PSPV. Estoy segura de que todas las de Vox las van a votar a favor, así que pueden también votar estas", ha apostillado.

LA HUELGA HA SIDO UNA "ENMIENDA A LA TOTALIDAD" AL CONSELL

En este contexto, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha reivindicado que esta huelga "no la ha perdido la comunidad educativa" porque se trataba de "una batalla de David contra Goliat" y ha expuesto: "Quien estaba defendiendo la educación pública era la comunidad educativa y quien está en contra es el Consell".

Por ello, ha apelado a la "autoridad moral", que es la que tienen los docentes, según ha reivindicado, y ha sostenido que en este conflicto "no hay un fracaso de la negociación". "Ha ganado la comunidad educativa el debate, en la calle, las familias, en la sociedad y quien la ha perdido y fracasado de nuevo es el Consell", ha aseverado la líder de los socialistas valencianos.

También ha hecho hincapié en el "nuevo fracaso" de Pérez Llorca, que "ya es heredero y protagonista de muchos", y ha proclamado: "La enmienda más clara a la propuesta --del Consell-- la hemos visto estos días en la calle. La huelga ha sido una enmienda a los presupuestos, la enmienda a la totalidad al Consell del PP apoyado por Vox".

Morant ha insistido, asimismo, en que su plan alternativo "riguroso" es posible ejecutarlo a día de hoy y por eso mismo se ha conjurado para "demostrarle a la ciudadanía que hay dinero para la educación pública". "No elegimos regalos fiscales a los que más tienen ni derivaciones o partidas a la FP privada, a la concertada del Opus Dei que segrega por sexo o derivaciones a la sanidad privada. Demostraremos que con el dinero que tenemos se pueden hacer colegios y subir los salarios a los profesores", ha indicado.