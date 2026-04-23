Morant ve una "locura" la prioridad nacional de Vox y afea a Llorca que no reconozca "lo que sí admite en los despachos"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios este jueves en València, frente a Les Corts - Jorge Gil/Europa Press

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha calificado de "locura" el principio de prioridad nacional que defiende Vox y ha afeado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), que no reconozca "públicamente lo que sí que admite en los despachos", al tiempo que ha hecho hincapié en que el dirigente autonómico ha sido "el gran facilitador de los acuerdos" con los de Santiago Abascal en la Comunitat Valenciana y, con ello, "el máximo representante en nuestro país" de estas alianzas.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves a las puertas de Les Corts, donde el PSPV ha organizado un acto para conmemorar el 25 d'Abril, días después de Vox asegurara que el principio de "prioridad nacional" ya forma parte del acuerdo de investidura de Llorca antes de que ahora ambas formaciones hayan plasmado este concepto en el pacto de gobierno para investir a María Guardiola en Extremadura.

Morant ha censurado que este marco "que está estableciendo la extrema derecha y que está comprando el PP" es "inaudito": "No hay ningún partido de derecha histórico que en Europa haya comprado ese marco de incriminar a las personas migrantes". De hecho, ha apuntado que el PP europeo "siempre ha hecho un cordón sanitario en Francia y Alemania y, por tanto, es una locura que el PP de España esté comprando y estableciendo gobiernos" en esa línea como los de Extremadura y Aragón.

Además, ha asegurado que el principio de prioridad nacional es también "mentiroso" porque defiende "primero los nuestros" y ha cuestionado: "¿Y qué está pasando aquí en la Comunitat Valenciana? ¿Qué está pasando con el abandono de las políticas del Consell hacia las mujeres, que las mujeres no somos una prioridad nacional? ¿Qué está pasando con las personas LGTBI, que no somos tampoco una prioridad nacional?".

"¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, con todo aquel que trabaja honradamente y que necesita acceder a una vivienda y que se las están repartiendo los jetas y caraduras del PP en Alicante? Es mentira, no hay una prioridad nacional. Es un marco xenófobo y racista, pero que no defiende los intereses de los valencianos. Al revés, lo que hace es señalar culpables para no hacer nada y para dejar tirado a todo el mundo", ha continuado.

LLORCA ACOMPAÑÓ A MAZÓN AL PACTAR CON VOX

En este contexto, Diana Morant ha recalcado que Carlos Mazón, que "ya no es 'president' de la Generalitat", cerró "aquel acuerdo" con Vox en la Comunitat Valenciana, "el primero" a nivel nacional --que ha bautizado como el "pacto de la vergüenza"-- y "quienes estaban acompañándole" en ese momento eran el ahora conseller de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, y el propio Pérez Llorca, "en aquel momento secretario general" del PPCV.

Asimismo, ha hecho hincapié en que ha sido "otro acuerdo con Vox, el acuerdo del Ventorro, el que ha permitido que a pesar de que Mazón se haya salido del gobierno y que ya no sea 'president', esté Pérez Llorca sentado". "Lo siento mucho, pero Pérez Llorca es el máximo representante en nuestro país de los acuerdos con Vox, que van contra los derechos humanos, contra derechos constitucionales como es la igualdad de trato y no discriminación entre personas que viven en nuestro territorio", ha argumentado.

EL PP "CADA VEZ SE ESTÁ VOLVIENDO MÁS RACISTA"

De hecho, ha advertido de que cada vez el PP "se está volviendo más racista": "Y la palabra es esa, y es lo que son. Son más racistas, señalan al migrante como si fuera el problema de todos los males y eso es nacionalismo, fascismo, está más que inventado, lo aplicó --Adolf-- Hitler, lo aplicó --Benito-- Mussolini y lo están aplicando ahora otra vez igual que lo aplicó --Francisco-- Franco".

"Es nacionalismo pero, desde luego, no es un nacionalismo valencianista, es un nacionalismo centralista que habla del que ha nacido aquí como si no entendiéramos el mundo con esa libertad que ha tenido nuestro país. Muchos de nuestros abuelos huyeron en la dictadura franquista o han tenido en algún momento que salir a otros países a buscarse la vida. Y cómo no vamos a reconocer nosotros con la historia que tenemos el derecho de otras personas a encontrar en nuestro país ese lugar donde hacer su vida y esa contribución que hacen en positivo", ha apostillado.

LA APORTACIÓN DE MIGRANTES ES "POSITIVA"

En este punto, y como ministra de Ciencia, ha señalado que "toda la evidencia científica habla de que la aportación de las personas migrantes es en positivo, económicamente, en cualquier materia", y ha advertido al PP y Vox: "Mirar al otro con esa mirada y esas gafas xenófobas no nos hace mejores, no nos hace mejor sociedad". Asimismo, ha recalcado que no hay "más patriotismo que defender a los tuyos, y los tuyos son los que viven en la Comunidad Valenciana, todos".

"Y para defenderlos hay que apostar por la sanidad pública, hay que apostar por la educación pública, hay que apostar por la vivienda pública y no repartírtelo a ti mismo, a tus concejales y a los que tienen carné del Partido Popular. Ese es el patriotismo que aplica el Partido Popular", ha agregado.