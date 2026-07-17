Morata (Cámara Valencia) pide "replantear el calendario de cierre" de la central de Cofrentes tras el informe de Almaraz

Archivo - La central nuclear de Cofrentes, a 17 de octubre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha defendido que "la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre Almaraz (Cáceres) refuerza la necesidad de replantear el calendario de cierre de las centrales nucleares en España". En ese sentido, ha reclamado que la "misma reflexión debe aplicarse a Cofrentes".

Morata se ha pronunciado de esta forma en declaraciones remitidas a los medios, después de que el Pleno del CSN haya emitido un informe favorable, con condiciones, sobre la renovación hasta 2030 de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz que aplica a sus dos unidades. El informe preceptivo asociado a la solicitud -vinculante para el Gobierno sólo si fuera negativo-, se remite ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que tome una "decisión informada" sobre esta renovación.

Al respecto, el dirigente empresarial ha subrayado que "mantener un mix energético equilibrado es fundamental para garantizar el suministro eléctrico, preservar la competitividad de nuestras empresas y acompañar con garantías la transición hacia un modelo energético cada vez más sostenible".

La Cámara de Comercio de Valencia ha insistido en su defensa de la prórroga de la vida útil de Cofrentes porque considera que "es una infraestructura estratégica para la Comunitat Valenciana". Así, ha destacado que la central aporta "más de la mitad de la producción eléctrica de nuestra comunidad y desempeña un papel esencial para garantizar un suministro estable, competitivo y libre de emisiones, especialmente para nuestra industria".

La transición energética, ha señalado Morata, es "un objetivo irrenunciable, pero debe hacerse con realismo". El presidente de Cámara ha defendido que se deben seguir impulsando las energías renovables, "pero también preservar un mix energético equilibrado que combine seguridad de suministro, estabilidad del sistema y precios competitivos para empresas y hogares".

"No podemos poner en riesgo nuestra capacidad industrial ni la atracción de nuevas inversiones por una falta de capacidad de generación o por un incremento de los costes energéticos", ha argumentado.

En ese sentido, Morata ha advertido que "la Comunitat Valenciana afronta un proceso de reindustrialización, de electrificación de la economía y de captación de inversiones que exigirá cada vez una mayor disponibilidad de energía".

Para el presidente de Cámara Valencia, "la continuidad de Cofrentes no solo es compatible con los objetivos de descarbonización, sino que constituye un apoyo imprescindible para avanzar en esa transición con garantías. Mantener Cofrentes significa reforzar la seguridad energética, proteger la competitividad de nuestras empresas y favorecer el crecimiento económico y el empleo en la Comunitat Valenciana", ha concluido.