Morata reclama un "proyecto común", agua, energía e infraestructuras ante la "oportunidad histórica" de la Comunitat

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha afirmado que "la Comunitat Valenciana se encuentra ante una oportunidad histórica" y, para aprovecharla, necesita "un proyecto común", así como "energía, infraestructuras y agua" para lograr "una industria intensiva, unos servicios de valor añadido y que exporten, una agricultura competitiva a nivel europeo y un turismo de calidad y sostenible".

Morata ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, presentado por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y al que han asistido, entre otras autoridades, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente.

Durante su intervención, el también presidente del Consejo de Cámaras ha afirmado que el futuro de la Comunitat Valenciana "es un proyecto compartido, que nos incumbe a todos y que exige el esfuerzo conjunto de la sociedad".

Así, ha insistido en que cuenta con "todo aquello necesario para pegar un despegue que nos hace falta", y ha destacado sus universidades, centros tecnológicos, clústeres, su conectividad, su tejido económico y especialmente las pymes, así como su climatología y nivel de vida.

"En este mundo polarizado, con falta de visión común, si somos capaces de lograr consensos en temas estratégicos del ámbito económico y empresarial, habremos alcanzado el objetivo. Lo único que necesitamos ahora es determinación y un proyecto común", ha remarcado.

Además, ha señalado que el proyecto de futuro de la Comunitat Valenciana se tiene que abordar dentro del debate europeo, en el que participa Morata desde la vicepresidencia de Eurochambres, y ha defendido la necesidad de "una unión aduanera más integrada, un mercado único real, sin fragmentaciones". "Si Europa es fuerte, nuestras empresas son fuertes", ha asegurado, por lo que "nuestra voz debe estar presente en este debate".

"DESAFÍOS URGENTES"

En su intervención, Morata ha expuesto los "desafíos urgentes que debemos abordar sin demora". El primero, el de las infraestructuras críticas. Ha reivindicado que "la ampliación y modernización del Puerto de València, así como la ejecución del acceso norte, son imprescindibles para mantener nuestra posición estratégica".

También ha pedido un sistema aeroportuario más conectado y "preparado", "infraestrucura digital" para lograr pymes más competitivas, disponer de zonas logísticas intermodales y ha reivindicado el Corredor Mediterráneo. "No habrá un Corredor Mediterráneo real si no se ejecuta el túnel pasante y si no se resuelve la integración ferroviaria en Serrería. Son decisiones estratégicas que no pueden aplazarse más", ha advertido.

Morata también ha llamado a "abrir un debate serio, técnico y libre de prejuicios sobre el mix energético del futuro, que posibilite una red eléctrica más robusta". "Tenemos que ser capaces de garantizar tecnologías firmes que den seguridad al sistema, entre ellas el almacenamiento y la energía nuclear", ha asegurado. En este punto, ha defendido la prórroga de la actividad de la Central Nuclear de Coferentes (Valencia).

Asimismo, ha señalado el agua como otro de los pilares fundamentales del futuro de la Comunitat Valenciana y ha subrayado que "su gestión no puede depender de coyunturas ni de debates cortoplacistas".

Morata ha puntualizado que la economía valenciana "no se transformará sólo con grandes inversiones" sino también cuando las pymes mejoren su productividad y competitividad. Aquí, ha reconocido el trabajo de la CEV y su presidente, Vicente Lafuente, para poner sobre la mesa el debate de la reducción fiscal, la lucha contra el absentismo y la mejora de la formación.

El responsable de Cámara Valencia cree que es clave para el futuro que "una parte fundamental de nuestra producción sea exportable, en industria y en servicios". También ha advertido que "la industria será industria si es capaz de innovar con rapidez".

SER "ATREVIDOS" PARA IMPULSAR LA VIVIENDA

José Vicente Morata también ha hecho hincapié en que la vivienda "se ha convertido en un freno para atraer talento a nuestras empresas, retener a nuestros jóvenes y para ofrecer estabilidad a los trabajadores". Ha apuntado que, según un estudio de Cámara Valencia, existe un déficit de 30.000 viviendas en la provincia de Valencia, que "podría llegar a 130.000 si no se actúa con urgencia".

Frente a ello, ha subrayado que "es imprescindible disponer de una legislación del suelo clara, estable, ágil y orientada a generar más suelo disponible, más vivienda asequible y más seguridad jurídica para la inversión".

"Es verdad que el gobierno valenciano está tomando las decisiones para que eso sea una realidad, pero tenemos que ser muy atrevidos, y lo dice el presidente de la Cámara de Comercio. Si hace falta tomar medidas muy complicadas, que se tomen. Pero hace falta vivienda, social, asequible, para el joven", ha defendido.

Asimismo, ha defendido que "los jóvenes tienen que ganar más dinero" y, para ello, se debe incrementar la productividad y la competitividad de las empresas y "es importante que el debate del absentismo sea un debate serio, tranquilo, pero que se aborde".

RECONSTRUCCIÓN

Respecto a la reconstrucción tras la dana, el presidente de Cámara Valenciana ha asegurado que tanto el Gobierno valenciano como el central hen "hecho muchísimo por la reconstrucción", pero cree "la polarización ha evitado que la sociedad sea consciente de todo lo que se ha hecho".

Respecto a su opinión sobre la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros, Morata ha asegurado el consorcio de seguros es "uno de los mejores inventos que tiene este país" y ha defendido la colaboración con las aseguradoras privadas, a las que "se le dio la gestión, pero no se les dio el pago".

Morata ha señalado que las indemnizaciones se sitúan por encima del 90% pero que lo que resta es la industria, y ha pedido "mayor agilidad y una mayor colaboración con las compañías de seguro".

CORRUPCIÓN

Preguntado por si cree que los casos de corrupción perjudican a la economía española y por las empresas corruptoras, José Vicente Morata ha subrayado que "la corrupción nos afecta a todos", que "es lo peor que puede haber una democracia y hay que cortarla de cuajo". Así, respecto a las empresas, "como sociedad tenemos que penalizar a todos aquellos que corrompen".

Sobre si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede seguir gobernando sin presupuestos, Morata ha indicado que "lo que tenga que hacer es una decisión de él". "Lo que queremos siempre será estabilidad, que se legisle y que nos dejen trabajar".

Por otro lado, Morata también ha reivindicado una "financiación justa" para la Comunitat Valenciana. "No es una cuestión partidista, es una cuestión de equidad y de competitividad territorial, de calidad institucional y de seguridad jurídica", ha asegurado.

El presidente de Cámara España, José Luis Bonet, ha sido el encargado de presentar a Morata y lo ha definido como "figura clave del resurgimiento de las cámaras de comercio en España". Así, ha destacado que "ha convertido a Cámara Valencia y el Consejo de Cámaras en una institución refrente que es respetada y escuchada en cuestiones esenciales de la propia economía y sociedad valenciana pero también del conjunto de España" y Europa, en sus responsabilidades en Cámara España y Eurochambres.