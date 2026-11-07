La Mostra acoge 'Salen las lobas', una mirada sin filtros a los centros de menores

Claudia y Valeria Estrada presentan su película 'Salen las lobas' en la Mostra de València - LA MOSTRA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora valenciana Claudia Estrada Tarascó y su hermana, la actriz Valeria Estrada, han presentado este sábado en la 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani 'Salen las lobas', la ópera prima que compite en la sección Xaloc por el Premi del Públic Ciutat de València y que llega tras obtener dos galardones en la Seminci.

Ambas han contado en el festival que el origen de esta película nace del paso de Valeria, con 14 años, por un centro de reeducación de menores en València."Esa es la primera imagen que vino a mi cabeza: cuando mi madre me llamó y me dijo que se habían llevado a mi hermana. Por eso empieza también así la película", ha explicado Claudia Estrada sobre el arranque del filme, en el que una joven es retenida y trasladada a un centro de internamiento, según ha informado la organización en un comunicado.

El proyecto, que ha tardado seis años en ver la luz, comenzó en 2020 a partir de las llamadas entre las dos hermanas. "Ella me iba contando todos los procesos judiciales que estaba viviendo con 14 años, cómo era el centro, cómo era el sistema, cómo realmente era una cárcel, y yo no sabía nada de esto", ha señalado la directora.

A partir de ahí, abrió una investigación con antiguas compañeras de Valeria, educadoras, abogadas y centros de justicia juvenil. "Apenas hay imágenes sobre cómo son los centros. En alguno de los pases me ha venido gente preguntando: '¿Pero esto es real, esto existe?'. Y sí, es una cárcel de menores y es así", ha indicado.

"Nos sentimos con la responsabilidad de hacerlo. En una de las llamadas ella me dijo: 'Cuenta mi historia, porque ellas están muy silenciadas'. Tú entras ahí y no tienes ninguna forma de defenderte con 14 años", ha añadido.

UN RODAJE INMERSIVO EN UN PSIQUIÁTRICO

Valeria Estrada, que da vida a Luna, ha subrayado que su personaje no es un retrato literal: "Tuve que crear desde cómo son sus padres, cómo es su familia, qué música le gusta. Me ayudé a recordar por la música que me gustaba o cómo era yo con 14 años, pero es inspirada".

La actriz se preparó con muchos ensayos junto a su hermana y clases de canto. Para lograr la complicidad del grupo de 'lobas', intérpretes no profesionales, la directora organizó un fin de semana de convivencia y salidas a conciertos, como el de Ptazeta. "Cuando hicimos el último casting y las juntamos a las cuatro fue como: 'Vale, está clarísimo'", ha recordado.

El rodaje ha sido en un psiquiátrico real, activo hasta 2015. "Para mí era muy importante que fuera muy inmersivo. Desde que entraban en el centro se quitaban los móviles; era entrar al centro de verdad", ha explicado Claudia Estrada. Las canciones, compuestas por las propias actrices junto a las raperas Huda y Nessa, son otro de los pilares de la película, que cuenta además con un cameo de LaBlackie.

"LA ÚNICA PELÍCULA QUE REFLEJA LA REALIDAD TAL CUAL"

La respuesta del público ha superado sus expectativas. "Ha llegado a todos, tanto jóvenes como adultos. Nos han hecho hasta cartas y han querido hacer llamadas con nosotras desde institutos. A día de hoy nos escriben hasta por TikTok", ha contado Valeria.

Su hermana ha destacado la reacción de los profesionales: "En un pase en Madrid vino gente de servicios sociales y educadores. Nos comentaron que es la única película que han visto que representa la realidad tal cual".

Graduada en Comunicación Audiovisual, Claudia Estrada llegó al largometraje casi por sorpresa: presentó su proyecto de cortometraje en el programa Dones de Cinema y, dos meses después, la productora le propuso convertirlo en película. "Nos ha cambiado totalmente. Te entra inseguridad, es normal, pero he estado bien acompañada y al final estoy súper contenta", ha reconocido.