La Mostra apuesta por "reforzar el posicionamiento" del cine valenciano con 25 producciones de la Comunitat

Presentación de las películas valencianas que competirán en la 41ª edición de la Mostra de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 3 al 15 del próximo mes de noviembre, será una de las ediciones "con mayor presencia valenciana", ya que un total de 25 producciones proceden de la Comunitat.

Cabe recordar, además, que tres películas compiten en la Sección Oficial por la Palmera de Oro y, además, la sección Xaloc contará también con otros tres títulos valencianos. Asimismo, 'El mal padre', del valenciano Roberto Bueso, será la cinta encargada de abrir el festival.

A todos estos títulos se sumarán las obras de la sección Finestra, el escaparate del cine valenciano contemporáneo, que este año reúne a los largometrajes y cortometrajes nominados a los Premis Lola Gaos del Audiovisual Valencià.

La directora de la Mostra y subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, ha presentado este miércoles las películas valencianas que competirán en el certamen, acompañada por directores, productores y equipos de las diferentes producciones valencianas que participan en esta 41 edición, y que han subido al escenario de la Sala Rodrigo para explicar cada una de sus películas.

Todos ellos han mostrado su "satisfacción" a la Mostra por haber contado con su presencia, algunos como nominados y otros como participantes.

Mansanet ha destacado que "uno de los objetivos de este festival es abrir un espacio para mostrar las películas valencianas en nuestro territorio". "Somos conscientes que muchas son producciones pequeñas pero con mucho corazón, y queremos reforzar su posicionamiento con nuestra plataforma", ha añadido.

UNA "FINESTRA" AL CINE PROPIO

La sección Finestra acerca al público, de la mano de sus equipos, las últimas producciones realizadas en la Comunitat Valenciana, con sesiones que se ofrecerán en los Cines ABC Park. Los largometrajes se proyectarán del 5 al 8 de noviembre y los cortometrajes, el viernes 13, en dos sesiones a las 18 y a las 20 horas.

Las obras nominadas a los Premis Lola Gaos en las categorías de mejor largometraje de ficción, documental y animación, mejor dirección, guion y mejor largometraje del jurado joven, junto a los cortometrajes nominados, optarán a dos premios especiales concedidos con el apoyo de la entidad de gestión DAMA: Premio DAMA-Finestra al mejor largometraje valenciano, dotado con 3.000 euros, y Premio DAMA-Finestra al mejor cortometraje valenciano, dotado con 1.500 euros. Los fallará un jurado de profesionales de la industria, la crítica y la creación audiovisual procedentes de Madrid, el País Vasco y Cataluña.

En la categoría de ficción, las cintas a competición son Cowgirl, de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, rodada en valenciano en la Tinença de Benifassà, els Ports y el Maestrat; Tanit, de Pep Garrido, coproducida por Dacsa Produccions; y El mal padre, de Roberto Bueso. A ellas se añade Eixam, primera ficción de Óscar Bernàcer, que es la película con más nominaciones de esta edición de los Lola Gaos, con un total de 18.

La modalidad de documental estará representada por La Pietà, de Rafa Molés y Pepe Andreu; Retrato de una cerilla, debut de Claudia García de Mateos sobre la cultura del esfuerzo; y Seràs per sempre, un viatge per Vicent Andrés Estellés.

En el apartado de animación figuran los títulos Superthings: la película, de Víctor Monigote, y La violinista, de Ervin Han y Raúl García, ganadora del Cristal al mejor largometraje en el Festival de Annecy, que se verá en preestreno el jueves 12 de noviembre.

Completa la selección Drea & Cloe, nominada al premio del jurado joven. Los cortometrajes llegan en tres categorías. En animación, Antitermitas, de Alejandro Rey Miño; Fast Rats, de Barreira Arte y Diseño; y Microcosmos. Un gabinete de curiosidades, de Enrique Millán. En documental, Deprisa deprisa, Esto está frío, y No als poalets; y en ficción, Quemar al padre, Sold out y Videoclub 2001.

CARRERA POR LA PALMERA DE ORO

Como ya se había anunciado, la Sección Oficial cuenta con tres producciones valencianas. La primera de ellas es Els dies clars, ópera prima de Sandra Ferrús producida por Suica Films, rodada íntegramente en valenciano en València y la Ribera Alta, y aborda la salud mental a través de la peripecia de Vicent, un joven con alma rockera diagnosticado de esquizofrenia. La interpretación del rol protagonista corre a cargo del actor Sergi Torrecilla, quien aparece en pantalla acompañado por Pilar Martínez y Toni Misó.

En segundo lugar, Toni Agustí y María S. Torregrosa, que sorprendieron en la Mostra de 2021 con La última cena, regresan con La gran fiesta del cine, con Marta Belenguer y Amparo Fernández.

Y, finalmente, la murciana afincada en València Silvia Rey, nominada al Goya por el cortometraje Wan Xia. La última luz del atardecer, firma en Calle de los Ángeles, producida por Limbus Filmak, una sátira sobre la crisis de la vivienda y la especulación en el barrio del Cabanyal, donde reside desde hace más de una década.

Fuera de concurso, la Mostra se abrirá el 3 de noviembre en la Sala Iturbi del Palau de la Música con El mal padre, tercer largometraje de Roberto Bueso, estrenado en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián y protagonizado por Eduard Fernández, que llegará a las salas el próximo 20 de noviembre.

En la sección Xaloc, que compite por el Premi del Públic Ciutat de València, la Mostra acogerá el estreno mundial de Facundo Martínez, de Mislata a Kioto, de Mar Navarro Herraiz, un retrato del constructor que marcó la València de los años sesenta y setenta. Junto a ella, Salen las lobas, ópera prima de Claudia Estrada Tarascó, graduada en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, sigue a un grupo de adolescentes de un centro de menores unidas por el trap. Y Todo es cárcel, de Eloy Enciso, coproducida por Umbracle Cine y ganadora del Gran Premio de FIDMarseille, recorre los campos de concentración franquistas desde el puerto de Alicante.

Finestra es también un punto de encuentro para la industria audiovisual valenciana, que tendrá su espacio en València Film Afers, el foro de coproducción de la Mostra, que se celebrará del 8 al 10 de noviembre en el edificio Veles e Vents de La Marina, donde se entregarán los premios DAMA-Finestra.

El sector valenciano también estará presente en el propio foro: entre los siete proyectos seleccionados figura Vincent, Serge and the Others, de Bruno Morat, una coproducción hispano-francesa de la valenciana Barret Cooperativa; la compositora de Facundo Martínez, de Mislata a Kioto, Isabel Latorre, es una de las cinco seleccionadas en Meet the Composer, la nueva iniciativa que abre el foro a la música de cine.

Por último, la VII edición de Adapta Literary Market, organizada por Aradia Producciones con l'Associació d'Editors del País Valencià, presentará obras de autores y editoriales valencianas susceptibles de ser adaptadas al cine. El recorrido de las nominadas continuará después del festival, dado que la gala de los IX Premis Lola Gaos se celebrará el 5 de diciembre en el Palau de la Música de València y la retransmitirá À Punt.