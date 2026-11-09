La Mostra estrena el documental sobre Facundo Martínez, el constructor "visionario" que "revolucionó" la arquitectura

Facundo Martínez: de Mislata a Kioto': - MOSTRA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección Xaloc de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani estrena este lunes el documental de Mar Navarro 'Facundo Martínez: de Mislata a Kioto', un trabajo que recupera la figura del constructor "visionario" que "revolucionó" la arquitectura residencial valenciana y diseñó fachadas geométricas, portales decorados con mosaicos y cerámicas, luminarias diseñadas expresamente para cada espacio y pequeños detalles artesanales que convierten una vivienda corriente "en algo singular".

Su historia conecta la arquitectura con la memoria, la identidad y las contradicciones de una sociedad en transformación, según ha informado la productora en un comunicado. Sin poseer el título oficial de arquitecto, Martínez "rompió" los moldes y la "monotonía estética" de finales del franquismo mediante proyectos de una "audacia sin precedentes" que refleja este documental que rescata la biografía del constructor que transformó el paisaje urbano de València durante las décadas de 1960 y 1970, según la Mostra.

Detrás de 'Facundo Martínez. De Mislata' a Kioto hay siete años de investigación y recuperación de la memoria desarrollados por el Grupo de estudio (Re)Construcciones Facundo Martínez, un colectivo de arquitectos, diseñadores y profesionales creativos creado e impulsado por el diseñador Carlos Tíscar, quien ejerce como coordinador. A través de la recopilación de fotografías, documentos, testimonios y recuerdos de quienes habitan sus edificios, el grupo ha documentado la trayectoria del constructor y reconstruido un legado que permanecía "disperso", reuniendo un valioso material de investigación que constituye el "germen" del documental.

Esta investigación constituye un contexto fundamental para acercarse a la historia que recoge la película. La realizadora Mar Navarro Herraiz, ha confesado que se ha quedado "atrapada" por la "fuerza de esta figura" desde el primer momento: "Yo me enamoro del proyecto porque también tengo un backstory relacionado con la forja: mi padre soldaba y yo ya conocía los edificios de Facundo, los admiraba de por sí cuando solía pasar por delante. Cuando llega el proyecto a mí es como que se cierra el círculo", relata.

Asimismo, ha asegurado que este "magnetismo fue contagioso para todo el equipo técnico", hasta el punto de que, según revela Navarro, "nos pusimos tan empeñados en el proyecto que terminamos siendo todos fans de Facundo Martínez". Sus edificios --bautizados con nombres de resonancias internacionales como Domus, Greco, San Remo, Las Vegas, Oslo o Kioto-- introdujeron el diseño moderno europeo en los hogares y portales valencianos. Esta "originalidad" constructiva no solo "despertó el orgullo" de sus residentes, sino que ha dado pie a la creación de un club de fans propio que reivindica su obra.

"A Facundo Martínez nunca se le ha hecho ningún reconocimiento porque era constructor, no era ni arquitecto ni diseñador, pero él lo hacía todo: diseñaba hasta los azulejos, las lámparas, todo lo que estaba dentro y fuera del edificio", ha explicado la directora. "Nadie le reconocía su área y ahora es el momento de hacerle justicia; de que la ciudad vea quién es, qué fue lo que hizo y se le tenga en cuenta".

Respecto al título del largometraje, 'Facundo Martínez: de Mislata a Kioto', Navarro ha aclarado que "Kioto es el nombre de uno de sus edificios, ya que él ponía nombres temáticos a sus construcciones, y él nació en Mislata. El título refleja todo el recorrido por su universo; es como viajar a todo su mundo".

Más allá del "valor arquitectónico" de sus fachadas e "innovadores interiores", la cinta profundiza en las contradicciones personales del protagonista. El relato explora cómo Facundo Martínez logró conciliar una profunda fe católica con su identidad homosexual, todo ello en un entorno social marcado por los prejuicios y la "estricta falta de libertades" del régimen.

"Él tiene una vertiente personal muy curiosa y llena de contradicciones que se van descubriendo en el documental", ha adelantado Navarro. "Era una persona muy sensible que ocultaba su vida personal, un hombre homosexual que no podía salir del armario públicamente en los años 50 o 60. De alguna manera, explayaba toda esa represión en edificios magníficos y maravillosos, donde mezclaba materiales como el sky rojo combinado con acero".

ENTERRADO DE NAZARENO

Esta "complejidad" acompañó al constructor hasta el final de sus días, dejando enigmas incluso en su propio entierro: "Por un toque de curiosidad, está enterrado con un traje de Nazareno porque era muy religioso. Además, en su lápida pone que murió a los 69 años cuando realmente murió a los 75, y la foto que hay es de cuando tenía 40".

A su vez, el filme se alza como una "llamada de atención" para proteger un patrimonio urbano expuesto al paso del tiempo. Como ha advertido su realizadora, se trata de creaciones muy peculiares "que se han quedado ahí, pero que actualmente están sufriendo muchas modificaciones por parte de los nuevos propietarios", haciendo vital esta reivindicación para que su obra se mantenga viva.

Esta propuesta ha contado con el guion de Pau Martínez González y la propia directora, respaldados por una banda sonora original, compuesta por Isabel Latorre y la dirección de fotografía de Celia Riera Zaragoza.