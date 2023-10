La Mostra estrena 'El hombre que pudo filmar', un recorrido por las "andanzas cinematográficas" de Antonio Llorens

VALENCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani estrena, dentro de sus Sesiones Especiales, el documental 'El hombre que pudo filmar', en el que el director y guionista Pedro Uris realiza un recorrido por "las andanzas cinematográficas" de Antonio Llorens.

"Es un documental acerca de la trayectoria de mi compañero y amigo Antonio Llorens en su faceta de realizador cinematográfico. Él es conocido como crítico y como programador, en la propia Mostra durante muchos años. Nuestra historia, sin embargo, comienza haciendo películas cuando teníamos 17 años a finales de los 70. La idea es ver con qué deseos comenzamos entonces y la trayectoria que hemos tenido posteriormente", explica Uris en un comunicado.

Llorens se inició en el rodaje de cortometrajes en colaboración con Pedro Uris en las décadas de los sesenta y setenta con piezas como 'A propósito de*' (1969), 'Los héroes' (1969) o 'Acción' (1969), para después iniciar su trabajo como crítico cinematográfico en 'Carteleria Turia' y sumergirse en las labores de distribución cinematográfica.

Desde finales de los años setenta, Llorens mantiene una actividad intensa como asesor, programador y escritor para festivales de cine nacionales e internacionales como la Semincide Valladolid, Festival de Málaga o La Mostra de València. En paralelo a su trabajo de crítico y escritor cinematográfico, también trabajó como programador de los Cines Babel y de los Cines Albatros.

Después de casi veinte años sin rodar, volvió a ponerse tras la cámara para dirigir el largometraje 'Après le Trou' ('Después de la evasión') (2002), sobre el escritor y cineasta José Giovanni, que fue presentado en el Festival de Locarno, al que le siguieron otros proyectos como los cortos 'La culpa ajena' (2007) y 'Marxmadera' (2009) o el documental 'Un jardí a la memòria' (2014), en el que que recupera imágenes y fragmentos de sus propios cortometrajes elaborados entre 1969 y 1973.

Para realizar esta película, el director se traslada a sus inicios en este arte: "La singularidad es que yo cuando me planteo hacer esta película es regresando al cine que hacíamos entonces, y filmar con los modos y maneras, primero en super 8 y luego en 16 mm de finales de los 60 y principios de los 70". Al igual que hizo en su anterior trabajo sobre José Morea, su objetivo era "trascender la trayectoria en una serie de reflexiones que se proponen al espectador sobre la libertad, la creación, el arte y la vida".

'El hombre que pudo filmar' es, entre otras cosas, una película homenaje al compañero perteneciente a la generación de directores de cine independiente valenciano, que ha sido realizada con una modesta inversión.

"Comenzamos hacer cine sin financiación, sin distribución... era un cine sin papeles. Después de mucho tiempo dando vueltas por este mundo y tratando de desarrollar proyectos, que unos han salido y otros no, me planteé que quizá era el momento de llegar al principio, es decir, ese cine repleto de dificultades y limitaciones, pero en el que contábamos con una libertad que yo nunca he conseguido después. Tienes la necesidad de hacer una película y lo logras. La ventaja es que el digital permite que los proyectos se acaben", concluye Uris.