La Mostra estrena imagen para "brillar" en el "ecosistema digital"

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani estrena una identidad visual "renovada" - MOSTRA DE VALÈNCIA-CINEMA DEL MEDITERRANI

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani estrena una identidad visual "renovada", fruto de "una evolución esencial para vibrar al ritmo de los nuevos tiempos y el ecosistema digital".

El director gerente del Palau de la Música, Vicente Llimerá, y la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, han presentado este mediodía la nueva imagen, cuyo "protagonista indiscutible de este cambio es el logotipo".

En el nuevo planteamiento se mantiene el alma de la Mostra, que es su icónica palmera. De hecho, recalcan desde el auditorio municipal, "lejos de eliminarla, se ha rediseñado con un enfoque más contemporáneo, lo que consigue una construcción más limpia y potente".

El símbolo no sólo gana estabilidad formal sino que "optimiza su rendimiento para brillar en todas las plataformas digitales". Además, el símbolo cobra vida y gracias a un sistema gráfico "flexible y controlado", la palmera se adapta dinámicamente a cada pieza de la nueva identidad. El objetivo, remarcan, "es proyectar una presencia más actual, limpia y potente, sin perder ni un ápice del reconocimiento que Mostra de València ha construido a lo largo de su historia".

Vicente Llimerá ha subrayado que "la llegada de la Mostra al Palau de la Música está consolidando este nuevo proyecto, pero, sobre todo, está teniendo un gran impulso administrativo". También ha agradecido a Sara Mansanet que "con su incorporación, este proyecto se está dotando de innovación y con la nueva marca entramos en una línea de renovación que se ajusta a los nuevos tiempos".

Por su parte, la propia Mansanet ha explicado que la 41a edición de Mostra de València arranca "con una nueva identidad gráfica, adaptada a las necesidades comunicativas actuales sin perder el compromiso con nuestra historia".

La agencia creativa Estimado José Alfredo "presenta una imagen modernizada con la que ganaremos en visibilidad y en una más completa implantación", apunta la directora.

Por su parte, Juan Vicente Falcó, de la agencia Estimado José Alfredo, ha explicado que esta propuesta "ha sido todo un reto, puesto que la anterior marca tenía una larga trayectoria, y se ha buscado el equilibrio y el respeto del trabajo anterior con una modernización para poder adaptarla en ecosistemas digitales, gráficos o grandes formatos, entre otros".

COMPROMÍS: "NUEVO DESPRECIO AL DISEÑO VALENCIANO"

Sin embargo, la concejala de Coompromís en el Ayuntamiento de València, Gloria Tello, cree que con este cambio "el sector del diseño valenciano recibe un nuevo desprecio por parte del gobierno del PP en el Ayuntamiento de València".

La coalición critica la decisión de eliminar la imagen gráfica de la Mostra de València creada por Boke Bazán para "acabar sustituyéndola por una nueva realizada por una agencia licitada por el Palau de la Música".

"Le recordamos al Partido Popular que el sector del diseño valenciano es de un gran nivel y no tiene nada a envidiar a otros. Merecen todo el respeto y apoyo por parte de las administraciones públicas. Además, hacer política no consiste al eliminar el trabajo pasado para querer imponer una nueva imprenta a expensas de la profesionalidad, sino que tendría que basarse en construir y sumar desde el respecto a aquello bien hecho", asevera Tello, que incide en que "el festival de cine más importante que tenemos los valencianos y valencianas merece una imagen gráfica a su altura, y el sector del diseño, unas administraciones que no lo denigran".