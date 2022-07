La Mostra recibe proyectos de 11 países para València Film Afers

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de proyectos de largometrajes de ficción y no ficción procedentes de 11 países han respondido a la llamada de València Film Afers, el foro de coproducción internacional que el festival Mostra de València celebra por primera vez en octubre de este año, con la intención de "consolidarse como punto de encuentro de la cinematografía mediterránea".

Los proyectos, que debían acreditar un porcentaje cerrado de su producción para poder participar, proceden de países como Francia, Italia, Líbano, Grecia, Macedonia, Marruecos, Túnez, Portugal, Turquía o Egipto, además de España.

"Es una enorme satisfacción comprobar el modo en que la industria internacional se ha implicado en esta iniciativa de Mostra de València. Nos demuestra que tenía sentido la idea de poner en marcha una ambiciosa sección de industria y permitirá que el festival se convierta en un vivero creativo donde germinará el cine del futuro", ha declarado la presidenta del organismo autónomo Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales, Gloria Tello.

De las propuestas recibidas, diez serán seleccionadas para participar en València Film Afers, que se desarrollará en el marco del certamen, durante los días 22 y 23 de octubre, y que pondrá a su alcance la oportunidad de establecer contacto profesional con productores y productoras internacionales de trayectoria reconocida.

El comité de selección estará formado por Nadia Hotait, coordinadora de València Film Afers; Eduardo Guillot, director artístico de la Mostra; y Paul Baboudjian, productor de cine y televisión que ha trabajado entre Europa y Oriente Medio durante más de veinte años y ha dirigido el Screen Institute de Beirut.

Las sesiones de trabajo y las actividades estarán abiertas a profesionales, con la intención de que representantes valencianos del sector puedan compartir las dinámicas de trabajo que se desarrollarán durante los diferentes encuentros y actividades que tendrán lugar en el foro.

PRIMERAS CONFIRMACIONES

València Film Afers también ha comenzado a confirmar algunos de los principales nombres invitados a participar en el Foro, como Nadia Trevisan, directora ejecutiva y productora en Nefertiti Film (Italia) y miembro de Producers on the Move y Cannes Producers Network. Entre sus últimas producciones destaca 'Piccolo Corpo' (Laura Samani, 2021), presentada en la Semana de la Crítica de Cannes y premiada en los festivales de Dublín, Londres y Sevilla.

También estará en València Thanassis Karathanos, miembro de la European Film Academy, que con Twenty Twenty Vision, fundada en 1998, ha producido 'La alta sociedad' (Bruno Dumont, 2016), 'Elle' (Paul Verhoeven, 2016) o 'Una pastelería en Tokio' (Naomi Kawase, 2015), y que diversifica su trabajo con Pallas Films, creada en 2003 e implicada en 'It Must Be Heaven' (Elia Suleiman, 2019) o 'Viaje a Sils Maria' (Olivier Assayas, 2014).

Por su parte, Nadia Turincev ha producido con Rouge International films como 'Crudo' (Julia Ducournau, 2016), 'Caras y lugares' (Agnes Vardà & JR, 2017), 'Mimosas' (Oliver Laxe, 2016) o 'El insulto' (Ziad Doueiri), que logró la nominación al Oscar. Actualmente está al frente de Easy Riders Films, con la que acaba de pasar por Cannes con 'Mariupolis 2' (Mantas Kvedaravicius, 2022).

Roman Paul es el cofundador de Razor Films (Alemania). Entre sus títulos más destacados se encuentran 'Un amour de jeunesse' (Mia Hansen-L*ve, 2011), 'La candidata perfecta' (Haifaa Al Mansour, 2019), o las nominadas a los Oscar 'Vals con Bashir' (Ari Folman, 2008) y 'Quo Vadis, Aida?' (Jasmila Zbanic, 2020).

La alicantina Marina Perales Marhuenda es la fundadora de La Fabrica Nocturna (París, Francia), está especializada en coproducciones internacionales, ha trabajado con Jessica Hausner ('Little Joe', 2019) o Chema García Ibarra ('Espíritu sagrado', 2021) y acaba de ganar la Palma de Oro en Cannes con 'El triángulo de la tristeza' (Ruben Östlund).

El tunecino Habib Attia, fundador de Cinétéléfilms, cuenta con dos nominaciones al Oscar, por 'Brotherhood' (Meryam Joobeur, 2018) y por 'The Man Who Sold His Skin' (Kaouther Ben Hania, 2020). Acaba de participar en la sección Un Certain Regard de Cannes con 'Harka' (Lotfy Nathan, 2022) y en 2021 fue distinguido con el rango de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés.

El productor y director valenciano Rafa Molés es socio fundador de Suica Films, cuyos títulos más recientes son 'HollyBlood' (Jesús Font, 2022), 'La mort de Guillem' (Carlos Marqués-Marcet, 2021) y 'El agua', opera prima de Elena López Riera, presentada en la Quincena de los Realizadores de Cannes 2022.

En cuanto a Snezana van Houwelingen, de This and That Productions (Serbia), ha realizado más de treinta trabajos para cine y televisión. Es la responsable del programa de industria Fest Forward en el Festival de Belgrado, creadora del mercado de coproducción Women In Film en 2014 y miembro de la European Film Academy.

Por último, Georges Schoucair, fundador de Abbout Productions (Líbano), ha trabajado con Jean-Luc Godard, Joana Hadjithomas, Lucrecia Martel, Annemarie Jacir, Khalil Joreige o Apichatpong Weerasethakul. Su film más reciente, 'Costa Brava, Líbano' (Mounia Akl, 2021), ha sido premiado en Toronto, Londres y El Gouna.

"Una selección de alto nivel, a la que todavía se sumarán más nombres, que pretende hacer de València Film Afers uno de los eventos cinematográficos profesionales imprescindibles del panorama internacional", concluyen los responsanbles del festival.