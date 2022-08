La Mostra rescata el mejor cine griego con 40 títulos "imprescindibles" del siglo XX

VALÈNCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 títulos "imprescindibles" del mejor cine griego del siglo XX formarán parte de la programación de la 37 Mostra de València-Cinema del Mediterrani. Se trata de una exhibición itinerante, que ya ha pasado por ciudades como Berlín, Múnich, Los Ángeles y Sydney, llevada a cabo por la Academia del Cine Heleno para conmemorar el segundo centenario de la Revolución Griega.

El festival, que se celebrará del 20 al 30 de octubre y que cuenta con la colaboración del Instituto Valenciano de Cultura, Rambleta, Valencia Film Office y À Punt Mèdia como medio oficial, ofrecerá en València títulos difíciles de encontrar y algunos nunca estrenados en España (más de treinta), pero también los grandes clásicos del cine griego, según ha informado la organización en un comunicado.

Entre las propuestas que se ofrecerán destacan 'El viaje de los comediantes' (1975); 'Evdokia' (1971), votada por la crítica griega como la mejor película nacional del siglo XX, y 'The Shepherds of Disorder / Thanos and Despina' (1967), dos "obras maestras" de la tragedia griega; la mítica 'Z' (1969), de Costas Gravas y 'A Matter of Dignity' (1958) de Michael Cacoyannis, que consiguió fama internacional gracias a la película 'Zorba el griego' (1964).

La selección ha sido realizada por directores y especialistas en cine heleno como Syllas Tzoumerkas, Elina Psykou, Afroditi Nikolaidou, Dimitris Papanikolaou, bajo la supervisión de la productora Phaedra Vokali. Incluye cortos, mediometrajes y largometrajes, 26 de los cuales han sido restaurados digitalmente bajo la supervisión de la Hellenic Film Academy.

En este sentido, Vokali ha destacado que están "particularmente entusiasmados por esta colaboración con Mostra de València, un festival histórico no solo para España sino también para toda la región mediterránea, puesto que en este material existen múltiples conexiones con el legado del cine español y mediterráneo". "Esperamos con impaciencia las impresiones del público y los fructíferos debates que seguro se producirán", ha asegurado.

CINE GRIEGO DEL SIGLO XX

La Junta Militar, que gobernó Grecia desde 1967 hasta 1974, tuvo un gran impacto en la sociedad y también en los cineastas. Es el caso del documental 'Megara' (1974), de Yorgos Tsemberopoulos y Sakis Maniatis, describe la primera manifestación masiva contra el gobierno totalitario.

Asimismo, este gobierno quedó reflejado en cine de corte experimental, como en 'The Rehearsal' (1974), en la cual Jules Dassin recrea el episodio en que los militares asesinaron a 40 estudiantes durante una protesta en la Escuela Politécnica de Atenas.

El siglo XX del cine griego también contempla aspectos como la lucha feminista con títulos como 'Variations on the Same Subject' (1977), de Antoinetta Angelidi, que trata la representación femenina en la historia del arte moderno; o aproximaciones LGTBQ+, con películas como 'Deserter' (1988), de Christos Voupouras y Giorgos Korras, una historia de amor homosexual en un entorno provinciano.

Igualmente, tampoco se olvidan los primeros pasos de la llamada Nueva Ola Griega, que ha vuelto a hacer viajar el cine heleno por los más prestigiosos festivales internacionales, con títulos como por ejemplo 'From the Edge of the City' (1998), de Constantinos Giannaris; o 'Athene' (1995), de Eva Stefani.

"ESTABLECER CONEXIONES"

"Los espectadores del ciclo podrán establecer conexiones con las tendencias contemporáneas que fundamentaron tanto la Ola Griega como la más reciente Nueva Ola Griega, pero, al mismo tiempo, podrán redescubrir tanto nuestros clásicos, como los orígenes del cine griego experimental que marcó todo el siglo XX", ha subrayado Vokali.

Para la presidenta de Mostra de València, Gloria Tello, "la presencia de este ciclo viene a reforzar la vinculación de la Mostra con el cine heleno desde sus comienzos, como demuestra que buena parte de los grandes nombres de su cinematografía, como por ejemplo Costa Gavras, Angelopoulos o Melina Mercouri, hayan visitado el certamen en ediciones pasadas".

Este exhibición itinerante se gestó bajo los auspicios del Comité Grecia 2021, patrocinado por el Centro Nacional de Medios Audiovisuales y Comunicación, el Centro de Cine Griego, el Festival Epidaurus de Atenas y el Festival Internacional de Cine de Tesalónica, que cuenta con el apoyo de la Filmoteca Griega y Finos Film.