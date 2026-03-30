La Mostra de Teatre de l'Alfàs del Pi (Alicante) reconoce la trayectoria de Anabel Alonso

Anabel Alonso, en la Mostra de Teatre de l'Alfàs del Pi (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

ALICANTE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de Teatre de l'Alfàs del Pi (Alicante) ha reconocido este fin de semana la "extensa y sólida trayectoria artística, con más de 40 años de carrera", de la actriz Anabel Alonso, quien ha clausurado este certamen con 'La mujer rota', un monólogo basado en el texto de Simone de Beauvoir y dirigido por Heidi Steinhardt.

La 24 edición del evento ya ha bajado el telón, tras un mes de actividad cultural que ha reunido a cerca de 3.500 espectadores en la Casa de Cultura. Se han ofrecido diez representaciones teatrales, cinco dentro del ciclo amateur y otras tantas en el apartado profesional, según ha informado el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi en un comunicado.

Alonso ha ofrecido una interpretación "cargada de emoción y profundidad" que ha puesto al público en pie, que la ha ovacionado tras la función. Su actuación ha conectado con los espectadores en una obra que aborda la ruptura, la soledad y la reconstrucción personal "desde una mirada íntima y honesta", ha añadido el consistorio.

Tras la función, el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha entregado el Pi d'Honor 2026 a Anabel Alonso, en reconocimiento a su trayectoria. En este momento emotivo, la actriz ha querido compartir el galardón con su equipo.

"Estoy muy emocionada por recibir este Pi d'Honor, porque al ver el palmarés es una barbaridad los compañeros y compañeras que me han precedido en este galardón. Ya quisieran muchos goyas tener semejante reparto", ha señalado Alonso, quien ha destacado, además, el "valor simbólico" del reconocimiento.

La actriz ha reconocido que para ella es "un lujo" recibir el premio: "Me siento muy honrada, además, al recibir un premio a tu carrera, cuando todavía siento que me queda mucho por delante. Es un acicate para seguir haciendo cosas".

Alonso también ha subrayado la importancia de la cultura y el "compromiso" del municipio: "Que este galardón me lo dé l'Alfàs del Pi, un municipio que hace tanto por la cultura, es un lujo. La cultura es el mayor tesoro que tenemos, hay que cuidarla, sembrarla y recoger los frutos".

OTROS PREMIADOS

El Pi d'Honor distingue cada año a figuras de la escena española, como Emilio Gutiérrez Caba, Juan Echanove, Juan Diego, María Luisa Merlo, Beatriz Carvajal, José Sancho, Lola Herrera, José Sacristán, Nati Mistral, Arturo Fernández, María Fernanda d'Ocón, Nuria Espert, Amparo Rivelles, Verónica Forqué, José Luis López Vázquez, Concha Velasco, Gabino Diego, Nancho Novo, Carlos Hipólito, la compañía Yllana, Imanol Arias, Isabel Ordaz, Silvia Marsó y Rafael Álvarez, el Brujo. Un palmarés al que ahora se suma Anabel Alonso.

El concejal de Cultura, Manuel Casado, ha agradecido la "fidelidad" del público y ha felicitado a todas las compañías participantes: "Han sido cerca de 3.500 espectadores los que han pasado este mes de marzo por la Casa de Cultura".

AÑO CULTURAL

El edil también ha puesto en valor el papel de la muestra, dentro de la "amplia programación cultural local", y ha resaltado, además, que el consistorio "impulsa" este año el proyecto Año Cultural, con motivo de los aniversarios de varios espacios culturales emblemáticos del municipio, como las Escoles Velles (100 años), la Casa de Cultura (35), el Centro Social Platja Albir, el Museo Villa Romana y el Faro de l'Albir (15) o el Espacio Recreativo la Cantera (10).

Asimismo, ha incidido en la "relevancia" de los 12 festivales que acoge la localidad, entre ellos el Festival de Cine, que celebrará en julio su 38 edición, y esta Mostra de Teatre, que alcanza ya sus 24 años de historia.

Durante el fin de semana, la Mostra de Teatre ha llenado el auditorio de la Casa de Cultura en sus tres últimas funciones. El viernes, con 'Se alquila', de Agustín Bravo y Andoni Ferreño; el sábado, con el espectáculo familiar 'Caperucita roja. ¿Un musical feroz?', y, el domingo, con la jornada de clausura.