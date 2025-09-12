La Mostra de Titelles celebra su 40 edición con más de 30 propuestas nacionales, internacionales y valencianas

La MIT celebra su 40 edición con más de treinta propuestas nacionales, internacionales y de la Comunitat - MIT

El arte de los títeres recorrerá teatros, auditorios, escuelas, plazas y calles de 22 pueblos de la comarca

La Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida (MIT) celebra su 40 edición con más de una treintena de propuestas nacionales, internacionales y de producción valenciana "muy diversas" que recorrerán teatros, auditorios, escuelas, plazas y calles de toda la comarca.

El certamen, que este año se celebrará del 6 al 9 de noviembre, que llevará el arte de los títeres, con más de una treintena de espectáculos, a pueblos grandes y pequeños de la comarca, según ha informado el festival en un comunicado.

El acto de presentación, celebrado este jueves en el Museu Internacional de Titelles d'Albaida (MITA), reunió a representantes institucionales de los 22 municipios participantes en la MIT y también de los pueblos que cogen la Mostra de Titelles d'Estiu, una gira conmemorativa que desde julio hasta octubre está acercando la esencia del festival a los 12 municipios más pequeños de la Vall d'Albaida.

También asistieron personalidades de entidades colaboradoras como la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, así como profesionales del sector cultural, técnicos y técnicas de los ayuntamientos y amigos y amigas de la Mostra.

La directora artística, Marisol Limiñana, abrió el acto poniendo en valor la trayectoria del festival y aseguró que "la cultura es esencial para vivir, es alimento para el espíritu, para el conocimiento, para la formación como individuos y como colectivo".

Asimismo, Limiñana reivindicó la Mostra como una "máquina cultural que no se detiene, construida entre muchas manos y que ha sabido hacer de la cultura un derecho accesible para todos los pueblos". "Este concepto se ve reforzado por la imagen gráfica propuesta por Álvaro Sanchis, el diseñador oficial de la MIT", apuntó.

"LOS TÍTERES DE LOS LUNNIS FORMARÁN PARTE DEL MITA"

Por su parte, el alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, subrayó que la localidad "es la casa de los títeres", al tiempo que anunció que "próximamente los títeres de Los Lunnis también pasarán a formar parte del Museu Internacional de Titelles d'Albaida".

En esta cita tan especial no faltó Josep Policarpo, uno de los precursores y creadores de la MIT, que recordó los orígenes del festival en 1985 y destacó que "aquel proyecto que iniciaron con tanto entusiasmo en su juventud, ha hecho un largo recorrido gracias a la implicación de los pueblos, las instituciones, artistas y público".

La 40 edición del MIT cuenta con un cartel variado con compañías de prestigio nacionales e internacionales procedentes de Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Islas Baleares, Francia, Italia y de todo el territorio valenciano.

Los espectáculos se podrán ver en municipios como Ontinyent, Albaida, Bocairent, Montaverner, Benigànim, la Pobla del Duc, l'Olleria, Ràfol de Salem, Aielo de Malferit, Agullent, Atzeneta d'Albaida, Montitxelvo, Quatretonda, Beniatjar, Llutxent, Bèlgida, Alfarrasí, Otos, El Palomar, Salem, Castelló de Rugat y Fontanars dels Alforins.

El público podrá disfrutar de propuestas para todas las edades, desde títeres clásicos hasta nuevos lenguajes escénicos, donde descubriremos espectáculos como 'An-ki' de la compañía Ortiga de Cataluña, con un formato reducido para un público de poco más de 20 personas (mayores de ocho años), que realizará varios pases durante tres días, para los cuales habrá que reservar entrada.

Otros espectáculos a destacar son 'Poi', de la compañía balear d'Es Tro, que fusiona las artes del circo con el popular juego de la peonza y las raíces de la cultura mediterránea; o 'Saeta', un espectáculo para público adulto que tendrá lugar en Ontinyent, de la compañía Javier Aranda de Aragón, que se ha llevado tres premios Drac d'Or en la Fira de Titelles de Lleida este 2025.

"GRAN VARIEDAD DE PROPUESTAS"

Asimismo, el festival ofrece "una gran variedad de propuestas" que "no dejarán indiferente al público que se acerque", entre las que destacan los espectáculos nacionales 'La selva' de la Cia. Teloncillo (Castilla y León); 'El bosque de Coco' de la Cia. La Buena Compañía (Andalucia); 'A la fresca' de la Cia. Anna Confetti (Cataluña); 'La gota aventurera' de la Cia. Teatro Arbolé (Aragón).

Las propuestas valencianas son: 'En els núvols' y 'Nautillus, 20.000 llegües de viatge submarí' de La Negra; 'Dadà' de Bambalina Teatre Practicable; 'Toca, toca' de la Cia. L'Horta Teatre; 'JaGiLle, el porquet verdblau' de la Cia. La Carreta y 'Paüra' de la Cia. Lucas Escobedo.

Igualmente, los espectáculos internacionales que se podrán ver son: 'Petites histoires sans paroles' de la Cia. L'Alinéa (Francia); 'Bola' y 'Penjant d'un fil' de la Cia. Di Filippo Marionette.

El público también podrá disfrutar del espectáculo 'A la fresca', de la compañía Anna Confetti, una propuesta divertida y participativa que este jueves "arrancó risas y aplausos de grandes y pequeños" tras la presentación del festival.