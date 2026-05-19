La Mostra de València abre la convocatoria de películas a competición para la 41 edición

Imagen de archivo de una edición de la Mostra - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani ha abierto el plazo de inscripción para su 41ª edición, que se celebrará del 3 al 15 de noviembre de 2026. Desde el pasado 13 de mayo, las empresas y personas interesadas en participar en cualquiera de las secciones competitivas de largometrajes y mediometrajes podrán inscribirse a través de las plataformas Festhome o Filmfreeway hasta las 23.59 horas del 30 de junio de 2026, según ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

El director gerente del Palau, Vicente Llimerá, ha indicado que la apertura de esta convocatoria "refuerza el compromiso de la Mostra de València con el cine mediterráneo y con la proyección de nuevas miradas audiovisuales. Además, la recuperación de la Mostreta acerca el festival a los públicos más jóvenes".

Por su parte, la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales del Palau, Sara Mansanet, ha subrayado que, tras las prospecciones en diferentes festivales internacionales como Rotterdam y en los mercados de Berlín y Cannes, "estamos ilusionados en la recepción de la inscripción de las nuevas propuestas que la cinematografía mediterránea nos ofrece en este 2026".

Las palmeras de oro y plata de la Sección Oficial mantienen su dotación de 30.000 y 20.000 euros a la producción respectivamente, así como el importe de 15.000 euros, destinado a la distribución en España de la palmera de oro.

El mediometraje ganador de La Cabina recibirá 5.000 euros, a los que se añaden otros 5.000 euros para su distribución en España. El premi del públic Ciutat de València por el que compiten las obras seleccionadas en Xaloc tiene una dotación de 10.000 euros, destinada a su vez a la distribución en España de la película ganadora.

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani mantiene su objetivo de ser "punto de encuentro y referente" de la cinematografía del ámbito geográfico y cultural del Mediterráneo. Podrán participar largometrajes (con una duración superior a 60 minutos) y mediometrajes (con una duración de entre 30 y 59 minutos).

Las obras que participen en Sección Oficial y en La Cabina deberán haber sido producidas a partir del 1 de enero de 2025 y no podrán haber sido estrenadas en salas, televisión o plataformas accesibles desde territorio español, ni haberse mostrado previamente en otros festivales o eventos en España, tanto en competición como fuera de ella.

Las obras que participen en Xaloc deberán haber sido producidas a partir del 1 de enero de 2025 y no podrán haber sido estrenadas en salas, televisión o plataformas accesibles desde territorio español, ni haberse mostrado previamente en otros festivales o eventos en la Comunitat Valenciana, tanto en competición como fuera de ella.