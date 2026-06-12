Mostra de València abre la convocatoria de la primera edición dedicada a proyectos musicales integrada en la V edición de València Film Afers - MOSTRA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mostra de València ha abierto la convocatoria de la primera edición dedicada a proyectos musicales integrada en la quinta edición de València Film Afers: Meet the Composer, que está dedicada a la presentación de proyectos de composición musical para el audiovisual durante los días 8, 9 y 10 de noviembre de este año.

València Film Afers es el foro de coproducción de la Mostra de València que "impulsa alianzas entre los miembros de la industria audiovisual de los países del Mediterráneo y propone València como nexo de unión y plataforma para apoyar proyectos de gran calidad, un cine de autoría diverso y específico de los países que componen la cuenca mediterránea", según ha señalado la Mostra en un comunicado.

En esta edición, y como novedad, se amplía la presencia de profesionales con la primera edición de València Film Afers: Meet the Composer, desarrollada en colaboración con Spot the Composer-Marché du Film Festival de Cannes.

De esta manera, València Film Afers: Meet the Composer incorpora la creación musical cinematográfica como "parte fundamental" de un foro de coproducción. A través de esta nueva línea de trabajo, se "fomenta el encuentro entre compositores y cineastas de los países del Mediterráneo y se impulsan nuevas oportunidades de colaboración artística y profesional".

El director gerente del Palau de la Música de València, Vicente Llimerá, se ha mostrado "muy satisfecho" de esta nueva iniciativa que, en sus palabras, "reconoce el papel esencial e indisoluble de la música cinematográfica en la creación audiovisual y supone un paso más en la dinamización que está experimentando la Mostra gracias al trabajo que está desarrollando Sara Mansanet al frente de la subdirección de Cinematografía y Audiovisuales".

REFORZAR EL "CARÁCTER INNOVADOR"

En este sentido, Mansanet ha destacado la colaboración con Spot the Composer-Marché du Film Festival de Cannes en este proyecto y ha aclarado que València Film Afers "refuerza su carácter innovador dentro del panorama español de laboratorios y foros de industria, al tiempo que propone una plataforma singular para dar visibilidad al talento de compositores españoles y con residencia en España, y favorece la expansión de sus redes de colaboración internacional".

Los proyectos seleccionados serán invitados a participar en 'València Film Afers' durante los días de celebración del foro (8, 9 y 10 de noviembre de 2026), en el marco de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani y se beneficiarán del entorno privilegiado que ofrece el certamen y aumentarán así su potencial de producción.

Entre otros requisitos, los solicitantes deberán subir una 'playlist' con las distintas pistas numeradas y etiquetadas en el formulario de inscripción, con un tamaño de cada pista de un máximo de dos MB, con un máximo de diez pistas, así como biografías, la explicación de la 'playlist' presentada y la posibilidad de adjuntar un link a una secuencia de un proyecto cinematográfico.