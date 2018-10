Mostra Viva del Mediterrani cierra este fin de semana su "edición más éxitosa" pese a las lluvias

Publicado 20/10/2018 19:08:36 CET

La Mostra Viva del Mediterrani afronta el fin de semana el cierre de su edición "más exitosa", con el espectáculo de circo 'The Power of the 80's' de Eddy Eighty, que ha sido trasladado al Centre del Carme por motivos climatológicos. Este hecho también ha obligado a suspender las actuaciones circenses programadas para el domingo en los Jardines del Palau, según ha informado la organización en un comunicado.

El festival ha celebrado este sábado su jornada de danza con la participación de la escuela Mar en Dansa, la compañía Taconterra, el ghanés Richard Kobena y la Federación Valenciana de Folklore, que ha tenido como escenario la sala Capitular del mismo Centre del Carme con gran asistencia de público.

Además, l'Aplec de dansa cerrará sus puertas esta noche con la última sesión doble en la sala Off a las 20.30 horas, tras registrar este viernes "un lleno absoluto". Los talleres de Mostra Educativa programados para el domingo en el MuVIM se desarrollarán con normalidad.

La Mostra Viva del Mediterrani deja así pendiente la entrega de los premios Pont del Mediterrani que debía haberse celebrado este viernes 19 de octubre, pero que tuvo que ser aplazada por la lluvia.