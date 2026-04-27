Un motorista fallece y dos resultan heridos en un accidente en la CV-245, en Altura (Castellón)

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CASTELLÓ 27 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Un motorista falleció y otros dos resultaron heridos en un accidente registrado este dominto en la CV-245, en el término municipal de Altura (Castellón), según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro tuvo lugar a las 12.10 horas de ayer, cuando un turismo colisionó con tres motocicletas en el kilómetro 27 de dicha carretera.

Como consecuencia del accidente, los tres motoristas fueron trasladados al Hospital de Sagunto, donde uno de ellos falleció, según las mismas fuentes.