Un motorista muere y su acompañante resulta herida de gravedad en un accidente en la N-332 a su paso por La Vila Joiosa

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 35 años ha muerto y una mujer de 24 que lo acompañaba en el vehículo ha resultado herida de gravedad en un accidente ocurrido este domingo por la tarde en la carretera N-332, a la altura del kilómetro 143, en el término municipal de La Vila Joiosa (Alicante).

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han precisado que el instituto armado está investigando las causas del siniestro, que consistió en la salida de vía por el margen izquierdo de una motocicleta, que posteriormente impactó contra la mediana.

Así, se instruyen diligencias para el esclarecimiento de los hechos y entre las posibles causas se investiga una posible velocidad inadecuada para las características del trazado de la vía, según han explicado desde la Benemérita.