El movimiento BDS de apoyo a Palestina pide al Valencia Basket "cancelar" el partido contra el Hapoel Tel Aviv israelí

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) del País Valencià ha hecho un llamamiento al Valencia Basket para que "cancele" el partido previsto para el proximo 15 de octubre contra el equipo israelí Hapoel Tel Aviv. Además, ha convocado una movilización, a las 18.00 horas ante el Roig Arena, coincidiedo con la disputa del encuentro.

La petición --explica la plataforma en una carta abierta remitida a los medios con el título 'El bàsquet ens apassiona, el genocidi ens repugna. Que l'esport no ajude a amagar el genocidi a Palestina' (El básquet nos apasiona, el genocidio nos repugna. Que el deporte no ayude a esconder el genocidio en Palestina)-- se enmarca "dentro de la campaña internacional de boicot en Israel, que denuncia la estrategia de 'sportswashing' mediante la cual el régimen israelí busca blanquear su imagen mientras perpetra un genocidio contra el pueblo palestino".

"Esta misma campaña ya demostró en La Vuelta Ciclista la firmeza con la que la sociedad civil se opone a la colaboración con Israel", recalca el colectivo.

BDS PV afirma que Israel "utiliza el deporte como una herramienta de propaganda para normalizar la ocupación, el apartheid y la limpieza étnica en Palestina, mientras asesina, encarcela y restringe los derechos básicos de los y las deportistas palestinos".

En la misma línea, llaman la atención sobre "la utilización que el presidente del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yanai, hace del deporte y sus declaraciones sobre el orgullo que siente por lo que los soldados israelíes hacen en Gaza".

En la carta, el movimiento de solidaridad con Palestina argumenta que, "en momentos de dolor colectivo, de injusticia y de violación de los derechos humanos, el deporte no puede considerarse ajeno ni neutral". "El baloncesto, como cualquier otra manifestación cultural y social, se convierte en altavoz y espejo de los valores de una comunidad", agregan.

"Hemos sabido que el Valencia Basket ha limitado la asistencia al partido a los socios abonados y ha pedido protección policial. Estamos convencidas que, en estos momentos, esta respuesta aleja a la afición y a la sociedad valenciana del baloncesto, que aplaudiría más una posición clara del club a favor de la justicia que una victoria a la pista", consideran.

Además de la publicación de la carta, BDS PV hace un llamamiento a la afición y a la ciudadanía valenciana a sumarse a la demanda de cancelación del partido y a rechazar la presencia de equipos israelíes a las competiciones internacionales "mientras continúe su política de genocidio, ocupación y apartheid".

Por eso, han convocado una movilización el día 15 a las 18.00 horas en el Pabellón Roig Arena, "seguros de que la respuesta de la sociedad valenciana a la colaboración con un genocidio es y será firme".