Movimiento Sumar se constituye en la Comunitat Valenciana y llama a concentrar el voto de izquierdas

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar País Valencià (Sumar PV) ha celebrado en València su asamblea constituyente, un acto que ha contado con la representación de Esquerra Unida (EUPV), Esquerra Republicana (ERPV), los sindicatos CCOO PV y UGT-PV y entidades de la sociedad civil como Acció Cultural (ACPV).

Con esta constitución formal, que tuvo lugar el pasado sábado, Sumar PV oficializa su implantación territorial e inicia una nueva etapa centrada en el despliegue municipal y comarcal de su estructura. El objetivo está claro: articular un espacio amplio de unidad de las fuerzas progresistas, sociales y sindicales que permita construir una candidatura capaz de concentrar el voto de izquierdas y propiciar un cambio político en la Generalitat y en los principales ayuntamientos, "poniendo fin a las políticas regresivas impulsadas por el Partido Popular y Vox", explican desde la formación.

Durante la sesión se eligieron a las 23 personas que integrarán el consejo de coordinación, órgano del que saldrá la nueva coordinación general, que continuará encabezada por Xavier López y Carmen Padilla. La asamblea también ratificó los documentos político y organizativo, consolidando "un proyecto colectivo, plural y arraigado en el territorio".

En el transcurso del acto puso en valor el legado de las políticas del anterior gobierno del Botànic, especialmente en materia de vivienda, con referencia al decreto de tanteo y retracto impulsado durante la etapa del exvicepresidente Rubén Martínez Dalmau. En un contexto marcado por la judicialización del presunto reparto fraudulento de viviendas de protección pública (VPP) en la ciudad de Alicante, Sumar PV reivindicó la necesidad de defender el interés general y el derecho a la vivienda ante cualquier práctica especulativa.

APOYO A OLTRA

También se reconoció el impulso democratizador y de dignificación de la memoria democrática liderado por la exconsellera Rosa Pérez Garijo, presente en el acto. Además, la organización expresó su apoyo a la exvicepresidenta Mónica Oltra ante lo que considera "una operación judicial promover por la extrema derecha con el objetivo de apartarla de la vida política" y defendió su derecho a participar plenamente en el espacio público.

Al acto asistieron el presidente y la secretaria general de ERPV, Domenec Garcia y Julia Andrés; por parte de UGT-PV, la secretaria de Ocupación, Pilar Mora, y la secretaria de Política Social, Isabel López; por parte de CCOO PV, el secretario de Cultura, Miquel Puig, y Vicent Ferrer en representación de ACPV. También participaron los diputados del grupo plurinacional Sumar Txema Guijarro y Carlos Martín Urriza.

Movimiento Sumar País Valencià nace con la voluntad de reforzar la cooperación entre fuerzas progresistas y de construir una alternativa sólida, arraigada y comprometida con la justicia social, los derechos civiles y la defensa de los intereses de la mayoría social valenciana.

