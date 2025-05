El MUA y el IAC conmemoran un cuarto de siglo de historia de los Encuentros de Arte Contemporáneo

ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los Encuentros de Arte Contemporáneo (EAC) cumplen 25 años en el marco de una "estrecha y consolidada colaboración" entre la Universidad de Alicante (UA), a través de su museo (MUA), y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) de la Diputación de Alicante.

Para celebrar este primer cuarto de siglo de los encuentros, ambas instituciones inauguran los EAC de 2025 este jueves, a las 18.00 horas, en la Sala El Cub del MUA, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El recorrido expositivo está integrado por 25 propuestas artísticas seleccionadas por el jurado, una por cada año de existencia, de entre las 57 propuestas nacionales e internacionales presentadas al certamen en esta edición.

En el transcurso del acto inaugural de la exposición, el jurado anunciará el fallo con los tres premios del concurso, con una dotación total de 14.000 euros: 8.500 para el primer premio Eusebio Sempere, 3.000 para el segundo y 2.500 para el tercero.

Organizadores y jurado detallan que los 25 proyectos elegidos para conformar la exposición en este año de aniversario recogen "un amplio horizonte de contenidos, temas, lugares y experiencias", según ha señalado la UA.

Así, la pintura, en sus diferentes modalidades y técnicas, el dibujo y la escultura, se encuentran representadas en esta muestra, así como otros lenguajes como la fotografía, el vídeo o las obras con un carácter "más instalativo".

Respecto a la temática, el grupo de artistas presentes en la muestra aborda "las preocupaciones sociales, vitales, políticas y medioambientales actuales, a través de diversos colores, texturas, composiciones, materiales, técnicas y percepciones a través de los que ofrecen su análisis y visión personal sobre las posibilidades y límites del lenguaje artístico", según ha explicado la UA.

ARTISTAS Y PROYECTOS

Los artistas seleccionados en esta edición han sido Cristóbal Hernández Barbero, con 'Estado'; Pablo Bellot, con 'Negro sobre blanco N5_Acto de Comunicación N41 (FIN)'; Beatriz Carbonell Ferrer, con 'Ignorancia'; Drassana, con 'Aixovar II'; Blanca Espasa, con 'Repujar'; María Esteve, con 'Geografía del tiempo'; Alberto Feijoo, con 'Transformer'; Juan Fuster, con 'Les paràboles'; Susana Guerrero, con 'Ámame, interior de Santa María de Alejandría'; Abel Jaramillo, con 'Volcanes con las manos', y Gala Knörr, con 'The Maba Series (8-11)'.

También han sido seleccionados Sergio Luna, con 'Cuerpos extraños debajo de mi almohada'; José Vicente Martín, con 'Cazador Safari'; Guillermo Masedo, con 'Nunca me perdonaste que Dean Moriarty no vienese a cenar a casa'; Eva Mauricio, con 'Sentar la cabeza'; Francisco Mayor Maestre, con 'Un paisaje y tres vistas'; Esther Navarro Domínguez, con 'Obra de la serie Light Air'; Luisa Pastor, con 'Arquitecturas contemporáneas'; Héctor Prats, con 'Días de milagro y asombro'; Luciana Rago, con 'Viaje a Manila'; Elio Rodríguez, con 'Leona's flower'; Guibert Rosales, con 'Geografía del poder'; Lucas Selezio De Souza, con 'Sin título, serie Plus Ultra'; Estefanía Serrano Soriano, con 'Dos minutos y tres segundos', y Nuria Pérez García Solonur, con 'Tapiz de naranja'.

JURADO

El jurado está presidido por Juan de Dios Navarro Caballero, diputado provincial de Cultura y vicepresidente del IAC, y actúan como vocales Estefanía Soler Selma, historiadora de Arte, conservadora de Patrimonio y directora del Departamento de Arte del IAC; Begoña Martínez Deltell, gestora cultural, galerista de arte contemporáneo, miembro del Consell Valencià de Cultura (CVC) y del equipo cultural del IAC; Remedios Navarro Mondéjar, licenciada en Historia del Arte y técnica del MUA, y Enric Mira, profesor del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA. De secretaria ejerce Amparo Koninckx Frasquet.