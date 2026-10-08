El Mubag lleva la historia de Alicante a una jornada científica internacional en Rumanía

Archivo - Fachada de la Diputación de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arqueólogo y director del Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag), Jorge A. Soler, inaugura este viernes en Rumanía, con una conferencia sobre la historia y el arte de Alicante, uno de los encuentros científicos culturales "de referencia" en Europa oriental.

Así, la IV Sesión Internacional de Comunicaciones Científicas del Museo del País de Crisuri Oradea arrancará con la ponencia 'Alicante, arte, prehistoria y museos', en la que Soler, también profesor del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Alicante (UA), presentará la experiencia alicantina en materia de patrimonio, arqueología, conservación, divulgación y museografía.

En un comunicado, la Diputación de Alicante ha precisado que, según los organizadores del evento, la invitación responde a los "estrechos vínculos de colaboración" entre las universidades de Oradea y Alicante, así como a la "reconocida trayectoria científica y profesional" de Soler en los ámbitos de la arqueología, el patrimonio y el arte.

El pasado año, una delegación del Museo del País de Crisuri Oradea se trasladó a la provincia para visitar, entre otros espacios, el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y el Mubag, "cuyo nivel de museografía causó una profunda impresión en el director del museo rumano, el doctor Gabriel Moisa", ha apuntado la institución provincial.

El encuentro está organizado por el Museo del País de Crisuri Oradea-Complejo Museal, la Facultad de Historia, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Oradea, el Centro de Estudios Interdisciplinarios Oradea-Chisináu de la Academia Rumana, la Universidad Estatal de Moldavia y la Asociación Amigos del Museo del País de Crisuri, con el apoyo del Consejo Departamental de Bihor y del Ayuntamiento de Oradea.