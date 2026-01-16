El MUBAG proyectará una exposición sobre arte y diseño industrial junto al Museo de Diseño de Milán - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, se ha reunido este viernes con el director del Museo de Diseño de Milán, Andrea Cancellato, para proyectar una exposición conjunta que unirá arte y diseño industrial en el Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG).

El gestor cultural italiano ha sido recientemente reconocido con el título de mejor presidente de 2025, otorgado por la revista italiana de arte y cultura 'Artribune', "por su labor al frente de dos relevantes instituciones, como son la federación italiana Federculture, de la que es presidente, y el museo milanés", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El encuentro ha supuesto una "primera toma de contacto" con el equipo del museo alicantino, dirigido por Jorge A. Soler, y el espacio expositivo del Palacio Gravina para poner en marcha el proyecto de colaboración en la organización de una exposición que unirá las obras de la vanguardia artística del MUBAG con el diseño, representado por una selección de piezas de mobiliario y diseño industrial de la colección del Museo del Diseño de Milán, ambas centradas en el siglo XX.

Además, esta muestra inaugurará el nuevo espacio del MUBAG de la planta baja, en el que están a punto de comenzar las obras, y será una de las acciones dentro de un programa "especial" que está preparando el enclave cultural para celebrar su 25 aniversario, que se cumple este año, ya que fue inaugurado el 14 de diciembre de 2001.