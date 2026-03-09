El MuBAV completa su viaje por el siglo XVI con las salas dedicadas a la Contrarreforma y el Renacimiento valenciano

El MuBAV completa su viaje por el s.XVI con las salas dedicadas a la Contrareforma y el Renacimiento - GVA

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) completa su "viaje por el siglo XVI" con la inauguración de sus dos salas dedicadas al arte de la Contrarreforma y al Renacimiento valenciano que permiten explorar y centrarse en este momento "mágico" de la historia y de la historia del arte.

El nuevo espacio, ubicado en la planta baja del centro, está conformado por un total de cinco salas que buscan contar "las visiones distintas del Renacimiento y del Humanismo en un orden lógico".

De este modo, el recorrido da comienzo con la sala dedicada al 'Renacimiento del norte y del sur' y continúa con el espacio centrado en los orígenes del Renacimiento en España y el papel que jugó València en su llegada a la Península Ibérica; el apartamento dedicado a la figura de Juan de Juanes; el espacio dedicado al arte de la Contrarreforma, y por, último, la dedicada al Manierismo internacional.

Las nuevas salas, la del Renacimiento de València y la Contrarreforma --el segundo y cuarto espacio, respectivamente-- se han presentado este lunes en el Museo de Bellas Artes y han contado con la presencia de su director, Pablo González Tornel, y de la consellera de Cultura y Educación, Carmen Ortí.

Ortí ha celebrado que, con estos dos espacios, se finaliza la remodelación completa de las salas que "nos permite viajar por el siglo XVI". "Desde las influencias del Bosco y los maestros flamencos, pasamos del maestro Juan de Juanes hasta alcanzar la genialidad del Greco", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que la cultura debe ser "accesible y comprensible" y que este nuevo espacio ofrece al visitante "un relato claro, casi como un libro de historia abierto, donde el patrimonio de los valencianos se pone, por fin, a disposición de todo el mundo".

"COLGAR CUADROS ES UN ACTO REVOLUCIONARIO"

Por su parte, González Tornel ha indicado que este nuevo espacio cuenta con muchas piezas que pertenecen a la colección de museo; piezas restauradas, así como piezas adquiridas por la Generalitat Valenciana en los últimos cinco años. Por lo que el director ha asegurado que, "sin la apuesta de la Generalitat por recuperar el patrimonio", este proyecto "no hubiera sido posible".

"Colgar cuadros es un acto revolucionario porque uno realmente está construyendo la manera de contar la historia. La realización de esta intervención ha sido, en mi opinión, un acto de mucho trabajo para poder contar mejor esta historia y que sea más comprensible", ha sostenido.

En este sentido, ha puesto en relieve en la importancia de estas salas para contar "lo que ocurrió con las artes, pero también lo que ocurrió con la cultura en Europa, que vivió una de sus grandes transformaciones".

En concreto, la primera de las salas que se han presentado profundiza en el papel de València como vía de entrada de las influencias italianas en España, e incluye en su recorrido obras de Paolo de San Leocadio, Joan de Borgonya, Fernando Yáñez de la Almedina y Fernando Llanos, para culminar con piezas de Vicent Macip, padre de Joan de Joanes.

Con el fin de ampliar la perspectiva, se incluyen también obras de Diego Siloé y de Alonso Berruguete, ambos incluidos en el grupo de artistas conocidos como las 'águilas del Renacimiento', compuesto por aquellos autores que se formaron en Italia y que, al volver, trajeron sus conocimientos y sentaron las bases del movimiento en este país.

La segunda de las salas, dedicada a la Contrarreforma y su impacto en la pintura, ofrece un discurso que parte del ámbito valenciano, con obras de autores como Nicolás Borrás, Juan Sariñena, Vicente Requena, y se expande hacia lo peninsular, con artistas como Luis de Morales, Gaspar Becerra o Luis de Vargas.

"COMPLEMENTO PERFECTO" PARA LA RENOVADA SALA DE RETABLOS

Las nuevas salas dedicadas al arte del siglo XVI son "el complemento perfecto" para la renovada sala de retablos. La obra de Macip, Joanes, Morales o el Greco son ahora la continuación natural de los monumentales altares góticos del siglo XV, una de las señas de identidad del Bellas Artes.

Esta renovación no habría sido posible sin las adquisiciones realizadas por la Generalitat durante los últimos años. Gracias a la apuesta por el Museo de Bellas Artes, se han incorporado nuevas tablas de Vicent Macip, Joan de Borgonya, Alonso Berruguete o Luis de Vargas.

También se ha apostado por la recuperación de la rica colección escultórica del Museo. Así, los sepulcros de mármol y alabastro de Domingo Anadón y Juan Micó pueden, gracias a esta intervención, ser disfrutados de nuevo por el público.

Con estas actuaciones, el Museo de Bellas Artes culmina la renovación integral de la museografía del Renacimiento, que ofrece así un planteamiento fácilmente comprensible para el visitante de esta parte de la colección permanente.