El MuBAV incorpora una nueva audioguía, paneles y señalética para convertirse en un museo "más inclusivo"

El Museo de Bellas Artes de Valencia presenta su nueva audioguía, planos y señalítica - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) ha introducida como mejoras en el museo, una nueva audioguía, paneles y señalética para "mejorar la experiencia" del público visitante al centro y ser cada vez "más inclusivo".

La presentación de estas mejoras ha tenido lugar este miércoles en la sede del museo y ha contado con la presencia de su director, Pablo González Tornel, quien ha destacado estas cuatro acciones fortalecen la vocación de la institución de "construir un museo inclusivo".

Preguntado por los motivos de poner en marcha estas acciones, el director ha explicado que, a lo largo de este tiempo, han visto la necesidad de poder facilitar a los visitantes una mejor información sobre las exposiciones del propio museo y su distribución.

De este modo, se han introducido mejoras, entre las que se encuentran, un sistema renovado de señalética de salas, un nuevo plano guía de mano para el público visitante, la versión digital interactiva del nuevo plano guía y una audioguía accesible desde dispositivos móviles sin necesidad de descargar aplicaciones.

Estas cuatro acciones se han diseñado para ser complementarias entre sí y para que garanticen la orientación, accesibilidad, seguridad y disfrute de la colección por parte del público visitante.

Tras las remodelaciones de distintas salas de la colección permanente acometidas en los últimos meses, el Museo de Bellas Artes de València ha instalado nuevos paneles orientativos que se han colocado en los puntos cruciales del centro, y se han numerado las salas para facilitar la visita a los diferentes espacios del museo.

Con la nueva señalética de paneles y números de las salas, el visitante podrá identificar con facilidad las tres grandes áreas expositivas del edificio: siglos XV-XVIII, siglos XIX-XX y las exposiciones temporales, así como recorrer el edificio de un modo más intuitivo y coherente.

La nueva señalización está disponible en valenciano, castellano e inglés.

NUEVO PLANO GUÍA DE MANO

Además de incorporar un mapa detallado de todas las salas y espacios del MuBAV, el nuevo plano guía de visita incluye información práctica sobre accesos al centro, horarios, sus exposiciones temporales y la programación cultural.

Este nuevo plano gratuito está disponible también en los tres idiomas antes señalados (valenciano, castellano e inglés).

PLANO DIGITAL INTERACTIVO

El nuevo plano de mano se ofrecerá también en versión digital a través de un PDF dinámico, disponible en la web del MuBAV y accesible mediante código QR en cualquier dispositivo móvil.

Se trata de un documento que, a diferencia de los PDF tradicionales, incorpora hipervínculos, vídeos integrados, menús desplegables y otros elementos que permiten una experiencia de visita más rica y actualizable sin salir del documento.

Este documento dinámico se irá actualizando y ampliando periódicamente con la nueva producción audiovisual realizada por el Museo.

AUDIOGUÍA DEL MUBAV

Por último, se va a poner a disposición de los visitantes del Museo de Bellas Artes de València una audioguía gratuita de acceso directo y cuyas características y contenidos estarán adaptados a los intereses y las necesidades específicas de las diversas tipologías de público, cumpliendo con las normas de accesibilidad legales.

Esta audioguía interactiva no requiere la descarga de ninguna aplicación móvil. Tras escanear un código QR, el público accederá al contenido directamente a través del navegador de su propio dispositivo inteligente.

Una vez descargada, se puede elegir el idioma (valenciano, castellano e inglés) y se plantean dos opciones: realizar un recorrido integral con obras destacadas de toda la colección permanente, desde el siglo XV hasta mitad del XX, o bien, realizar un recorrido por los estilos artísticos del museo.

En ambos casos, se ofrece una introducción al MuBAV y a cada uno de los movimientos artísticos en él representados, como el Gótico, el Renacimiento y el Barroco, entre otros, buscando siempre una función didáctica.

Actualmente se podrá consultar una selección de cincuenta obras maestras de las propias colecciones del centro, y está previsto ampliar la selección para incluir cincuenta obras más.

Esta audioguía no requiere descargas pesadas y el sistema puede funcionar sin conexión a Internet, facilitando así una visita autónoma, accesible y personalizada.