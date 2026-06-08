Muere un anciano al salirse de la carretera en La Font de la Figuera

Archivo - Ambulancia del SAMU - ARCHIVO

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 78 años ha fallecido este lunes por la mañana en un accidente de tráfico en La Font de la Figuera (Valencia), según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia informan que el accidente se ha producido sobre las 10 horas en la carretera A-35, en La Font de la Figuera, por salida de vía de un vehículo.

Hasta la zona se han movilizado una SAMU, un Soporte Vital Básico (SVB) y un helicóptero medicalizado. Los servicios médicos han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al anciano, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

Efectivos de bomberos de Ontinyent (Valencia) han desconectado la batería del coche siniestrado, han limpiado la calzada y han apoyado a los medios sanitarios en el manejo de la víctima.

CAMIÓN VOLCADO

Por otro lado, a primera hora de este lunes se ha producido otro accidente en La Font de la Figuera, en la A-33, donde un camión ha volcado con dos personas en el interior a las 6.50 horas.

Uno de los ocupantes del camión ha quedado atrapado en el interior y ha sido excarcelada por bomberos y transferida a medios sanitarios. En este dispositivo han participado tres dotaciones de bomberos de Ontinyent y bomberos voluntarios de Vallada (Valencia).