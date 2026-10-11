Muere un camionero al caer con el vehículo por un puente en la AP-7 en Benicarló

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU
Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: domingo, 11 octubre 2026 19:26
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CASTELLÓ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 46 años ha fallecido en la AP-7, a la altura de Benicarló (Castellón), al caer a bordo de un camión desde un puente a una altura de entre siete y ocho metros.

El accidente de tráfico se produjo este pasado sábado de madrugada en el kilómetro 356 de la autopista del Mediterráneo, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El camionero, un hombre de 46 años, falleció en el lugar de los hechos a consecuencia de la caída.

Este siniestro tuvo lugar tras la jornada festiva del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. La Dirección General de Tráfico (DGT) preveía 1.267.200 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras valencianas durante la operación especial con motivo del puente.

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