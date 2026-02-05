Muere un delfín que ha aparecido varado en Dénia

Delfín varado en una playa de Dénia - FACEBOOK POLICÍA LOCAL DÉNIA

ALICANTE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un delfín que ha sido encontrado varado este jueves en una playa de Dénia (Alicante) ha fallecido, según han informado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Un vecino, tras hallar al animal, ha avisado a las autoridades. Posteriormente, la Policía Local ha dado parte a la Unidad de Rescate Marino del Oceanogràfic, que se ha desplazado hasta la zona con un equipo de veterinarios para hacerse cargo de la situación.

Según las mismas fuentes, el animal, con muestras aparentemente de un proceso vírico natural, finalmente ha muerto. Ahora se le practicará la necropsia.

Las autoridades han recordado a la ciudadanía que, si se encuentra ante un caso similar, debe llamar al teléfono de emergencias 112 y no manipular al animal.

Igualmente, han agradecido la "rápida actuación ciudadana, fundamental en este tipo de situaciones, así como el trabajo especializado de los equipos de rescate".