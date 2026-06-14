Muere un hombre de 69 años en la playa de Daimús

Archivo - Imagen de una playa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 69 años ha fallecido este domingo en la playa de Daimús (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido sobre las 11 horas de este domingo, de acuerdo a las mismas fuentes.

También, se ha trasladado una unidad de Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar al hombre de 69 años, quien finalmente ha fallecido 'in situ'.