Muere un hombre en un accidente de furgoneta en la A-35 en Moixent

Muere un hombre en un accidente de furgoneta en la A-35 en Moixent
Muere un hombre en un accidente de furgoneta en la A-35 en Moixent - DGT
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 15 junio 2026 18:56
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VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 69 años ha fallecido este lunes por la tarde en un accidente de tráfico de una furgoneta en la carretera A-35 a su paso por la localidad valenciana de Moixent.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), a las 15 horas ha entrado el aviso de este accidente de furgoneta y se ha movilizado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El equipo médico ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre, pero no ha habido respuesta y ha confirmado su fallecimiento.

Como consecuencia del siniestro, que se ha producido en el punto kilométrico 26 de la A-35, el tráfico se ha complicado en la zona de Moixent, en dirección a València, y se ha cerrado el carril izquierdo hasta que la situación se ha normalizado sobre las 17.45 horas, informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

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