Muere un hombre tras salirse de la vía en Pedralba

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VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este jueves tras salirse de la vía, en la CV-830, en la localidad valenciana de Pedralba, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Los hechos han ocurrido sobre las 15.40 horas, cuando una furgoneta se ha salido de la vía en la CV-380 y ha colisionado contra un muro del carril contrario al que circulaba. Hasta el lugar se han movilizado dotaciones de bomberos de Paterna y de l'Eliana.

Los efectivos de bomberos han excarcelado al conductor, que se encontraba fallecido.