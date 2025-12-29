Muere Luana, la leona "viejecita y juguetona" de Bioparc Valencia

Luana en imagen de archivo - BIOPARC

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mayor de la manada de leonas de Bioparc Valencia, Luana, ha fallecido a los 20 años por el deterioro general de su salud a causa de una enfermedad pancreática.

Por su carácter tranquilo con el equipo de cuidado animal y su personalidad revoltosa, la pérdida de esta hembra que llegó a Bioparc en 2010 "se ha sentido especialmente", han informado desde el parque en un comunicado.

El león de Angola está incluido en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y el grupo del parque valenciano forma parte del programa internacional que trabaja para evitar su extinción.

En este contexto, en 2010 se trasladó un grupo del Zoo de Lisboa (Portugal) con Luana, desde donde posteriormente se incorporó el macho Lubango. Las otras dos hembras, Shanga y Tata, ya nacieron en Bioparc Valencia.

Durante estos años Luana ha manifestado su fuerte vínculo con el equipo de cuidado animal, con una personalidad juguetona que ha mantenido hasta el último día, igualmente que su temperamento paciente y participativo que ha favorecido los entrenamientos veterinarios indispensables para velar por la salud de los animales.

Gracias a estas técnicas no invasivas se realizan, entre otras intervenciones, la extracción de sangre o suministro de medicación. "Estas acciones son imprescindibles sobre todo en animales geriátricos y con largos tratamientos, como el de Luana y especialmente una vez se acordó, con gran tristeza y profesionalidad, la última sedación", han apuntado.

Con el trastorno que padecía Luana, el páncreas no produce o no libera en cantidad suficiente las enzimas digestivas necesarias para descomponer adecuadamente los alimentos en el intestino y, como consecuencia, en los últimos meses revelaba su clara desnutrición.