Muere un motorista de 28 años en la CV-435 a la altura de Montroi

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha fallecido este sábado en un accidente de moto en la CV-435, en el término municipal de Montroi (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

De acuerdo a las mismas fuentes, el suceso se notificó sobre las 18.20 horas de ayer sábado. Concretamente, el accidente ocurrió en la CV-435, a su paso por las localidades de Real y Dos Aguas.

El CICU, por su parte, movilizó una unidad de Servicio de Ayuda Médica de Urgencia (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), cuyos servicios médicos practicaron reanimación cardiopulmonar al motorista, quien finalmente falleció.