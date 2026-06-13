Muere un motorista de 47 años en Alicante tras chocar contra un bordillo

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo.
Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 13 junio 2026 13:40
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   ALICANTE, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de 47 años falleció este viernes tras chocar contra un bordillo en la avenida Villajoyosa, de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El CICU recibió el aviso a las 23.20 horas de ayer viernes y movilizó una unidad de Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y una de Soporte Vital Básico (SVB).

   Los servicios médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente el motorista, de 47 años, falleció 'in situ'.

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