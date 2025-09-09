Muere una mujer de 71 años en un accidente entre un coche y un camión en la A-7 en Nules (Castellón)

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

CASTELLÓ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 71 años ha fallecido este martes en un accidente de tráfico entre un coche y un camión en la autopista A-7, a la altura de Nules (Castellón). En el siniestro, otra mujer ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital.

El suceso ha tenido lugar este martes y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso a las 10.20 horas por un accidente entre un coche y un camión, ha indicado en un comunicado.

Hasta el lugar, se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una del SAMU, cuyo equipo médico ha realizado las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización a una mujer de 71 años, pero no ha respondido y han confirmado su fallecimiento.

El personal sanitario también ha asistido a una mujer de 43 años por policontusiones y posteriormente ha sido trasladada al Hospital de La Plana.