Muere un trabajador tras caer desde 10 metros de altura en Paterna

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador, un varón de 51 años, ha fallecido este viernes en el polígono industrial Fuente del Jarro, en Paterna (Valencia), según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y de la Policía Nacional.

El CICU ha movilizado dos unidades SAMU cuyo equipo médico ha realizado la RCP y otras técnicas de estabilización al trabajador herido. Lo han conseguido recuperar y trasladar al Hospital General de Valencia, donde posteriormente se ha confirmado su fallecimiento.

El suceso se ha producido sobre las 12.15 horas de este viernes, cuando un trabajador ha caído desde el tejado de una nave industrial --a unos diez metros de altura--. En un primer momento, el hombre se encontraba consciente, pero con contusiones sangrantes en extremidades y cabeza. Finalmente, sobre las 15.00 horas, ha fallecido en el citado centro hospitalario.

Los compañeros del fallecido han manifestado que estaban trabajando en el tejado de la nave y que disponen de todos los medios de seguridad requeridos, pero la víctima no los estaba utilizando en ese momento, según fuentes policiales.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Hasta el lugar, también se ha desplazado Inspección de Trabajo y agentes de la Policía Científica.