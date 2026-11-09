La muestra 'Apatriarcadas' reúne cajas de Cotê Castillo con las que atrapa objetos para denunciar situaciones injustas

La caja 'Niña mariposa" habla de la fragilidad y falta de libertad femeninas - COTÊ CASTILLO

VALENCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creadora de obra plástica de narrativa social y ecológica Cotê Castillo reúne en la exposición 'Apatriarcadas' cajas en las que atrapa objetos para denunciar situaciones injustas y/o desgiguales en temas relacionados con la opresión de la mujer, la degradación del ecosistema y las guerras.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 22 de diciembre en la sala Manuela Ballester de la Facultat de Ciencias sociales, recoge relatos narrativo-visuales que encierra en soportes (cajas de diferentes procedencias) que tienen la intención de aislarlos y/o protegerlos del paso del tiempo, según ha detallado la artista.

Su propósito al abordar la obra siempre va a contar una vivencia, un malestar ante situaciones injustas y/o desiguales, expresar ideas o sentimientos invalidados y hacerlo de manera sintética, con relatos visuales que se encierran en cajas como para aislarlos o protegerlos."Mi interés al abordar un trabajo siempre fue el de contar una vivencia y hacerlo mediante la técnica del ensamblaje y lo que he llamado 'objet sauvé' combinado con técnicas mixtas", ha señalado a Europa Press.

'OBJET SAUVÉ'

Los pequeños objetos los ha "rescatado del olvido y de su inevitable destino como desecho; porque conservan la impronta de quien los diseñó y de las manos que les dieron vida y desde luego por su belleza y carácter que nunca han perdido pese haberse perdido su función".

Algunos objetos y materiales forman parte de nuestra memoria y la evocan, según la artista que ha especificado que "no todo se puede o se debe "salvar ni es tampoco necesario, pero hay excepciones significativas" y esas piezas son las que le interesan.

"En la mayoría de estos pequeños objetos he intervenido buscando nuevos lenguajes, significados, formas y colores que ellos mismos me sugerían. En este pequeño poema describo lo que para mí representan: "Dentro de la caja existe un pequeño universo, cerrado, protegido, ajeno al tiempo; A ese tiempo presente que ya huye. Los pequeños objetos que rescato ejercen de guardianes de la huidiza memoria. En su espacio, la caja, cobran vida evocan sensaciones y momentos. La luz, los colores, los recuerdos de vida se cuelan dulcemente... y los encierro".

Como ejemplo describe la caja 'Niña mariposa" con la que habla de la fragilidad y falta de libertad femeninas. "Siempre me han fascinado las mariposas, en mi infancia había muchas, sobre todo en verano solía escaparme a la hora de la siesta a una zona delante de mi casa donde la vegetación era alta y decenas de mariposas de vivos colores revoloteaban; Las perseguía y depositaba en una caja a la que le hacía agujeros y ponía de base las hojas de las plantas donde se habían posado. Mi tristeza era grande cuando al poco tiempo las mariposas....ya no se movían. Mi madre me reñía mucho por salir a esas horas desobedeciéndola".

El proceso de creación de estas piezas de la artista, que también ha ejercido de de profesora de Artes Plásticas y diseño en EASD, comenzó en su época de estudiante en la Facultad de BB.AA de San Carlos con sus vivencias como niña y luego mujer, muchas de ellas comunes a una mayoría de mujeres.

"Esa ha sido y es siempre la lucha de las mujeres a lo largo de siglos, por liberarnos de prejuicios, de tutelas, de coacciones y obligaciones impuestas. Pero este no es un tema aislado, es la condición principal de un sistema capitalista y patriarcal del que derivan también por tanto los roles de género, el consumo inducido y exacerbado, la acumulación de riqueza y el daño medioambiental y eso he intentado reflejar también en las obras que presento en esta exposición", ha explicado la artista.

Las temáticas que trata en sus piezas tienen que ver con la conservación y la protección de la fragilidad en varios ámbitos. Trata de evidenciar las experiencias de opresión de las mujeres en una sociedad patriacal, el rechazo a las prácticas agresivas que degradan los ecosistemas y afectan negativamente a las especies animales llegando a su extinción, así como el sufrimiento por tantos conflictos bélicos.