Una muestra recuerda la Navidad de Alicante entre los años 40 y 70 del siglo pasado

ALICANTE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal recuerda las 'Navidades alicantinas' desde la década de los años 40 hasta los 70 del siglo pasado en los ventanales de la calle Labradores, con una exposición que se podrá ver hasta el próximo 6 de enero.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que esta muestra "permite viajar en el tiempo en unas fechas muy especiales y ver cómo vivían nuestros padres y abuelos las fiestas navideñas y cómo han ido evolucionando los escenarios, aunque el espíritu sea el mismo".

En la muestra se pueden ver imágenes del belén en la Montañeta, de las atracciones para los niños que se ubicaban en el Paseo de Campoamor, del mercadillo navideño con los dulces típicos y la 'cascaruja' de la calle Castaños, junto al Teatro Principal, y del anuncio de la Cabalgata de Reyes, entre otras.

Las fotografías han sido seleccionadas por el Archivo Municipal entre sus fondos y son obra de "reconocidos profesionales" como Sánchez, Hermanos García, Eugenio Bañón y Perfecto Arjones, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

El objetivo del Archivo Municipal es mostrar las tradiciones típicas de la Navidad alicantina. "Tenemos la suerte de contar con fotografías de gran calidad que nos permiten ver los cambios que hemos ido experimentando en la ciudad también en las celebraciones navideñas", ha indicado la archivera municipal, Susana Llorens.