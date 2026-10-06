La Muestra de Teatro Contemporáneo reúne 18 obras y convierte Alicante en "escaparate" de la dramaturgia actual - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha señalado este martes que "un año más" ha mostrado su "apoyo" a la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras (Mutesac), organizada por el Ministerio de Cultura y que se celebrará del 6 al 15 de noviembre.

En su 34 edición, el certamen mantiene su "apuesta por la paridad" y amplía su programación a nuevos espacios urbanos, con 18 obras que pretenden convertir Alicante en "escaparate" de la dramaturgia actual, ha indicado la institución provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado este martes este acontecimiento "de carácter nacional promovido gracias a la colaboración de un conjunto de instituciones con el objetivo de impulsar un encuentro de primer nivel que pone el nombre de Alicante en el epicentro de las artes escénicas".

Navarro ha aprovechado su intervención para destacar el "brillante trabajo" de la organización y ha afirmado que para la Diputación "es un orgullo formar parte de este evento, colaborar a través del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) y contribuir a consolidar una de las más singulares e importantes citas del teatro" de España.

'DE OTRO MUNDO'

La presente edición lleva por lema 'De otro mundo', una propuesta que plantea "una reflexión sobre la creciente presencia de la tecnología y los algoritmos en la vida cotidiana" y reivindica el teatro como "espacio de encuentro y conexión humana".

En palabras del director artístico, Roberto García, "la Muestra propone durante diez días una suerte de viaje al más acá, en busca de historias profundamente humanas frente a la creciente colonización tecnológica".

La presentación ha contado también con la intervención del director de SGAE en la Comunitat Valenciana, Álvaro Oltra, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, quien ha manifestado que "esta edición va a convertir a Alicante en lugar de encuentro de creación y de pensamiento crítico" donde todos puedan "disfrutar y aprender".

PROGRAMACIÓN

La Diputación ha señalado que la programación reúne propuestas seleccionadas por su "calidad, innovación y compromiso", con una "amplia diversidad de generaciones y lenguajes escénicos". Además de los formatos teatrales habituales, esta edición incorpora el circo contemporáneo, el teatro para la infancia y el teatro de objetos, ampliando, así, el mapa de las distintas formas de creación vinculadas a la autoría escénica actual.

Ocho espacios de Alicante acogerán los 18 espectáculos: el Teatre Arniches, el Centro Cultural Las Cigarreras (Caja Negra y Jardín Vertical), el Aula Cultura Fundación Mediterráneo, el Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA), el Teatro Principal de Alicante, el Mercado Central y el 'hall' de la Casa de la Música de Las Cigarreras.

Por otro lado, en su 34 edición, la Muestra incluye tres estrenos absolutos: 'Authentic student experience', de autoría colectiva y dirigida por Noé Vicente; 'Desaparecer para siempre, por completo y sin dejar rastro', de Aitana Merino; y 'Drama-taxi', una propuesta de calle de Josi Alvarado y Yoska Lázaro, a cargo de la compañía Col·lectiu Intermitent.

La Diputación ha ahondado en que "la igualdad y la paridad vuelven a ser, asimismo, ejes fundamentales de la Muestra". La programación reúne a doce autoras y diez autores, así como a doce directoras y once directores, "reforzando el compromiso de la Mutesac con una representación equilibrada y consolidando su posición como referente de equidad dentro del panorama de festivales y muestras teatrales nacionales", ha aseverado.

Además de las representaciones, el certamen reafirma su condición de foro sectorial con un "intenso programa para profesionales", según ha explicado la Diputación que ha precisado que las entradas generales tienen un coste de 15 euros.

El espectáculo de la UA tendrá un precio especial de tres euros, mientras que la obra familiar 'Acasa' costará dos. Además, se aplicará un descuento del 35 por ciento por venta anticipada en la web oficial (entradas.com) y un 50% para profesionales de las artes escénicas acreditados, estudiantes, jubilados, personas desempleadas y grupos de más de diez personas. Y se ofrecerá entrada gratuita hasta completar aforo 'Empaque', 'Desaparecer para siempre, por completo y sin dejar rastro' y 'Drama-taxi'.