Una mujer de 72 años muere y un varón de 64 resulta herido en un accidente de tráfico en Santa Pola

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 72 años ha fallecido y un hombre de 64 ha resultado herido en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en el término del municipio alicantino de Santa Pola, según han informado fuentes sanitarias.

Los hechos ocurrieron este martes y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), tras recibir el aviso del siniestro, movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), otra del Soporte Vital Básico (SVB) y un helicóptero medicalizado.

Los servicios médicos realizaron la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado a la mujer, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento. Por su parte, el varón fue trasladado por politraumatismo al Hospital General de Elche en la ambulancia del SAMU.