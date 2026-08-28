Una mujer de 84 años herida por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Gandia

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VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 84 años ha resultado herida por inhalación de humo tras verse afectada en un incendio originado en una vivienda de la localidad valenciana de Gandia, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
El incendio se notificado sobre las 15.15 horas de este viernes. Hasta el lugar, una vivienda situada en la calle Jaume Torres, en Gandia. El CICU ha movilizado una unidad SAMU y una SVB, cuyos equipos médicos han asistido a una mujer de 84 años que ha sido trasladada al Hospital de Gandia por inhalación de humo.
El Consorcio de Bomberos, por su parte, ha desplazado tres dotaciones de Gandia y Oliva, con sargento de Gandia.