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VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha agredido a dos trabajadoras del centro de servicios sociales del barrio de Campanar de Valencia, según han confirmado fuentes municipales. Fue uno de los guardias de seguridad del edificio el que retuvo a la presunta autora de los hechos hasta que llegaron los agentes.

Las dos trabajadoras agredidas, con las que el Ayuntamiento de València ya se ha puesto en contacto, sufrieron heridas leves. Según fuentes municipales, el consistorio mantendrá en los próximos días una reunión con los servicios jurídicos para analizar todas las medidas "con el fin de reforzar la seguridad". Entre ellas, analiza la posible puesta en marcha del 'botón del pánico'.

Según subraya el consistorio, los responsables de los Servicios Sociales del Ayuntamiento analizan más de 70.000 expedientes al año por lo que apunta a que este suceso es "algo excepcional", aunque asegura que ya trabaja para "reforzar aún más la seguridad".

Ante este suceso, el grupo municipal Compromís ha exigido a la alcaldesa, María José Catalá, que "proteja a las trabajadoras de los Servicios Sociales". La edil Lucía Beamud ha recalcado que el PP rechazó en comisión "revisar los riesgos psicosociales de los centros municipales" porque "nos dijeron que todo estaba bien".

La concejala ha trasladado "todo su apoyo y solidaridad" a las dos trabajadoras sociales agredidas el martes pasado en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Campanar, y también al resto de profesionales del centro.

Beamud indica que, según ha trascendido, el ataque "lo cometió una usuaria del centro" y las dos trabajadoras "necesitaron atención sanitaria por las contusiones, y a una de ellas le tuvieron que poner dos grapas en la cabeza".

"Condenamos rotundamente esta agresión. Nada puede justificar nunca la violencia contra unas profesionales que trabajan para ayudar a las personas que más lo necesitan", ha señalado Beamud, quien considera que el suceso "obliga a mirar de frente la situación de los Centros Municipales de Servicios Sociales".

Según ha afirmado, "desde que Catalá es alcaldesa, hemos advertido de los problemas que generan la pérdida de personal, unas listas de espera interminables y unas cargas de trabajo cada vez más difíciles de asumir. No podemos aceptar que las profesionales trabajen permanentemente en condiciones de sobrecarga, de desprotección y de tensión. Y eso ya está pasando factura a su salud, con casos de ansiedad y bajas prolongadas".

Compromís ya llevó este problema a la comisión con una moción para reclamar una nueva evaluación de los riesgos psicosociales en los centros. "El PP nos respondió que todo estaba bien y que no hacía falta. Hoy tenemos otro episodio que demuestra lo contrario", ha lamentado Beamud.

La coalición valencianista ha hecho suya la denuncia del Sindicat Professional d'Administració Local, que alerta de que el centro "solo tiene un vigilante" y exige la implantación de "un botón del pánico". "Cuando son las propias plantillas las que piden un botón del pánico para poder trabajar tranquilas, es que algo falla. Y mucho", ha expuesto.

Por eso, Compromís reclama al gobierno municipal que actúe "con urgencia" y le pide que revise las evaluaciones de riesgos laborales y psicosociales "de todos los centros" y que refuerce la seguridad "con más vigilancia y sistemas de alerta inmediata", así como que garantice el asesoramiento jurídico y psicológico de las trabajadoras agredidas y, sobre todo, "que se revierta la falta de personal que está deteriorando el servicio".