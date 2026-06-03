Una mujer muere y otra resulta herida por una colisión entre dos coches en Alcoi

Archivo - Imagen de archivo de una calle de Alcoi (Alicante) - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 61 años ha fallecido y otra de 79 ha resultado herida en un accidente ocurrido este miércoles por la colisión entre dos coches en la calle Santo Tomás del municipio de Alcoi (Alicante), según fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que ha recibido el aviso del siniestro sobre las 15.00 horas, tras lo que ha movilizado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra del Soporte Vital Básico (SVB).

Los servicios sanitarios han atendido a estas dos personas. Así, a la mujer de 61 años le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin éxito y han acabado confirmando su fallecimiento. Por otro lado, la herida, de 79, ha sido trasladada en SVB al Hospital de Alcoi por politraumatismo.