Una mujer rescatada y decenas de desalojados en el incendio de una vivienda en València

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y su mascota tuvieron que ser rescatados anoche por los bomberos en el incendio de una vivienda situada en el pasaje Doctor Bartual, en la Avenida de Blasco Ibáñez, mientras que los vecinos del inmueble fueron desalojados de forma preventiva, según han confirmado fuentes municipales.

El incendio se declaró sobre las 20.30 horas en una vivienda situada en la décima planta del pasaje Doctor Bartual, en la Avenida de Blasco Ibáñez.

Efectivos del Cuerpo municipal de bomberos tuvieron que rescatar a una mujer, que posteriormente fue trasladada al Hospital Clínico de València con un ataque de ansiedad y por inhalación de humo. La vivienda donde se originó el fuego ha quedado muy afectada, por lo que la mujer y su mascota han pasado la noche en casa de unos familiares.

Por su parte, el resto de vecinos regresaron a sus viviendas ya anoche tras la extinción del fuego. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones del Parque Oeste.