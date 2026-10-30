Una mujer resulta herida tras ser mordida por un perro que se había escapado en Castelló

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CASTELLÓ 30 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Una mujer resultó herida este jueves tras ser mordida por un perro en la vía pública en Castelló, según han informado fuentes de la Policía Local.

El suceso se produjo sobre las 13.00 horas en la plaza María Agustina a la altura de la calle Sanhuja, cuando un perro que se había escapado de su domicilio mordió en las manos a una mujer que pasaba por el lugar con dos perritos, a la que ha causado lesiones.

La mujer fue trasladada al Hospital General. El UPROMA está realizando las averiguaciones oportunas para esclarecer el suceso, según las mismas fuentes.