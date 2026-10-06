Una mujer y sus tres hijos menores se enfrentan a un desahucio en Alicante este jueves

Imagen de una pancarta durante una manifestación por el derecho a la vivienda - A. Pérez Meca - Europa Press

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y sus tres hijos menores, de 8, 15 y 17 años, se enfrentan al desahucio de su vivienda en la calle Ágata de la ciudad de Alicante, previsto para este jueves a las 08.00 horas, según ha señalado el Sindicat de Vivenda Carolines, que ha denunciado, en un comunicado, la situación en la que se encuentra esta familia, que reside en el inmueble desde 2014, ha apuntado.

Los sindicatos Carolines y Zona Nord han indicado que "la vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell" y que, posteriormente, "el activo habría pasado a Promontoria, vinculada al fondo Cerberus, y el contrato no habría sido renovado".

Tras ello, ha indicado, "se inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada". "El caso adquiere especial relevancia por la actividad inmobiliaria que se desarrolla en torno a la vivienda y a la zona", ha aseverado.

Y ha continuado: "VR Property Alicante, vinculada comercialmente a VR Casas, mantiene publicado un anuncio de una vivienda de cuarta planta en la calle Ágata que presenta como una 'great bargain opportunity', por 88.000 euros".

"La inmobiliaria ofrece además dos noches de hotel gratuitas a potenciales compradores que visiten propiedades con la agencia. En esta misma calle se encuentra otra propiedad de VR Casas anunciada como una 'excelente oportunidad para inversores'", ha añadido la entidad.

Desde el Sindicat de Vivenda Carolines han resaltado que "el caso se enmarca en una problemática de encarecimiento del precio de la vivienda en la Zona Norte por la actividad especulativa de este tipo de empresas, promovida y protegida por el propio gobierno de [Luis] Barcala", han subrayado.

Los colectivos han incidido en que han denunciado "en varias ocasiones los procesos de desahucio de familias que ocupaban viviendas procedentes del Banco Sabadell, posteriormente adquiridas por sociedades vinculadas a fondos de inversión como Cerberus y Promontoria, ante la inacción del gobierno local y estatal".

"PARALIZACIÓN"

Así, exigen "la paralización de este lanzamiento en virtud de la aplicación del decreto" aprobado este martes en el Consejo de Ministros "al poseer la familia certificado de vulnerabilidad, tratarse la propiedad de una persona jurídica, no existir alternativa habitacional y presentar ingresos inferiores al IPREM".

En caso contrario, han anunciado "una gran movilización para impedir este desahucio" y han advertido de que "no" tolerarán "que las administraciones prioricen los intereses de especuladores antes que la dignidad de las familias de la ciudad".

Estos sindicatos han ahondado en que "los recursos de vivienda de la ciudad se reparten entre los altos cargos del consistorio como el caso de Les Naus" y en que "las viviendas del Plan Vive, en su mayoría gestionadas por promotoras privadas, corren el peligro de acabar en manos de inversores, rentistas y especuladores, ahogando aún más a la población alicantina".

Del mismo modo, también han criticado el "funcionamiento lamentable" que, a su juicio, caracteriza a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) y han anunciado "futuras acciones de denuncia".