Las mujeres lideran el censo fallero de la JCF de València, que crece en más de 8.000 personas en un año

Archivo - Imagen de falleras en València durante la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados en 2025. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres lideran, en todas las edades, el censo fallero de la Junta Central Fallera (JCF) de València, un listado que ha crecido en más de 8.000 personas en un año, según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado. El consistorio ha detallado que este año 2026 hay 128.675 falleros y falleras, 100.636 de estos mayores y 28.039 infantiles.

Así, ha destacado que estas son las cifras de personas inscritas en el colectivo fallero "más alta de la historia", a la vez que ha apuntado que el de las fallas es "el movimiento asociativo más numeroso de la ciudad de València".

Los datos de la JCF indican que el 56,13 por ciento (72.221 personas) del colectivo fallero está formado por mujeres, mientras que el 43,87 por ciento restante (56.454 inscritos), corresponde a hombres.

Actualmente se cuenta con 57.242 (44,49%) mujeres adultas inscritas en las comisiones falleras pertenecientes a la JCF y 43.394 (33,72%) hombres adultos. El colectivo fallero infantil lo integran 14.979 (11,64%) niñas inscritas y 13.060 (10,15%) niños.

Desde el consistorio han asegurado que estos datos muestran que el censo fallero "se ha incrementado notablemente" respecto al año pasado. Así, han concretado que se ha registrado un incremento de más de 8.000 personas respecto a 2025, cuando el censo estaba integrado por 120.235 personas.

El aumento experimentado reside en la subida de la población adulta inscrita. El año pasado había 92.866 adultos y 27.269 integrantes del colectivo infantil.

FALLA MÁS NUMEROSA

La falla más numerosa de València está en la pedanía de Castellar-L'Oliveral. Esta es la comisión fallera Glòria-Felicitat-Tremolar, que cuenta con 1.131 integrantes.

La segunda comisión fallera más numerosa es la falla de Xirivella València-Teodor Llorente, con 969 miembros. La comisión Comte de Salvatierra-Ciril Amorós tiene 894; la de Gayano Lluch, 873; y la de L'Alguer-Enginyer Janini, 840.

Asimismo, la de Archiduc Carles-Músic Gomis, posee 812 integrantes; la de Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells, 800 y la de Exposició-Misser Mascó-Naturalista Arévalo Baca, 797.